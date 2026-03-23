Lärare i fritidshem ref. nr. 20/26
Är du en utbildad fritidspedagog eller lärare i fritidshem har engagemang för att skapa trygghet och lärandeglädje?
Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i fritidsverksamheten efter läroplanen, Lgr-22 där fritidshemmets kapitel 4 är det du utgår ifrån då du undervisar. Fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan och har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag.
Du kommer att undervisa i fritidshemmets verksamhet och undervisa i den samlade skoldagen, skolsamverkan med åk 1-3 samt som resurs tillsammans med lärare. Vi förutsätter att du ser eleverna i ett helhetsperspektiv och att du har ett positivt förhållningssätt gentemot elever, föräldrar och kollegor. Din positiva grundsyn på elevers olika förmågor gör att du är lyhörd för och intresserad av deras tankar och intressen och använder detta som utgångspunkt i undervisningen.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog. Du ska ha god förmåga att samarbeta med andra pedagoger och elever. Om du har erfarenhet av att arbeta på fritids så ser vi det som en merit. Du använder den digitala lärplattformen School Soft där du lägger upp veckoplaneringar så att elever och vårdnadshavare ges möjlighet att ta del av dem. Det är även viktigt att du är självgående och kan leda, motivera och skapa engagemang för att skapa nyfikenhet och öka elevernas lust och intresse för lärandet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighe
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix Kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
läs mer om våra förmåner på www.kalix.se/formanÖvrig information
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Töreskolan
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Rektor
Ann-Katrin Bäckman Ann-Katrin.Backman@kalix.se 0702465869 Jobbnummer
9814075