Lärare i fritidshem och idrott
2026-02-18
- Ett jobb med växtkraft och engagemang
Vill du arbeta för att alla elever ska få en möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt lära för livet? Vill du ha en huvudroll i en organisation som växer och utvecklas?
Till Aspås skola i Aspås söker vi nu en lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i idrott. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!
Välkommen till oss!
Krokom är en kommun med dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län. Kommunen växer befolkningsmässigt för varje år, både vad gäller invånare och nyföretagande eftersom människor inte bara flyttar hit utan även stannar kvar. Vi arbetar aktivt för att få fler företag, fler boende och fler besökare. Krokoms kommun är en av de barnrikaste kommunerna i norr. Krokoms kommun ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket innebär att arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.
Barn- och utbildningsförvaltningen, med ca 800 medarbetare, ansvarar för verksamheten i grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem och förskola, barn- och elevhälsa, kost och lokalvård samt biblioteksverksamhet. Vi har 16 grundskolor och 21 förskolor spridda över hela kommunen.
På Aspås skola går ca 100 elever i åk F-6 varav 60 barn är inskrivna på fritidshemmet. Vi arbetar i nära samarbete på skolan för att skapa helhetslösningar för eleverna. Arbetet utgår från elevens möjlighet till utveckling och lärande under hela dagen. Skolan ligger nära naturen med en rik utemiljö. Vi lägger stor vikt vid arbetet kring trygghet och trivsel där värdegrundsarbetet är högt prioriterat. Fritidshem- och skolutveckling är en stor del av skolans gemensamma arbete för att nå bättre kunskapsresultat.
En dag som lärare i fritidshem på Aspås skola
Tjänsten ingår i arbetslag F-6 där fritids och klasslärare samverkar och har ett gemensamt ansvar för eleverna under hela dagen. Huvuduppgiften i arbetet är på fritids och att undervisa i idrott på skolan. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten på fritidshemmet tillsammans med dina kollegor. Du ansvarar också för att planera, genomföra och utvärdera idrottsundervisningen.
Att undervisa och stimulera eleverna utifrån de kommunala och nationella målen är huvuduppgiften i arbetet. Att inspirera, motivera och väcka nyfikenhet hos eleverna att själva söka den kunskap de behöver är en annan viktig del i arbetet, liksom att stödja eleverna i deras personliga utveckling.
Andra viktiga uppgifter i läraryrket är att uppmärksamma utvecklingsbehov och driva utveckling av verksamheten mot uppställda mål och att bidra till hela skolans utveckling. Det finns stora möjligheter för dig att använda dina kunskaper och erfarenheter för att tillsammans med dina kollegor vidareutveckla verksamhetens arbetsformer.
Din kompetens
Lärarutbildning och legitimation med behörighet i fritidshem och idrott och hälsa. Du är väl förtrogen med fritidshemmets och skolans styrdokument och kan omsätta dem i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet att arbeta med "Frippar" som ett pedagogiskt dokument för planering, genomförande och utveckling.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av NPF-säkrad undervisning.
Vidare ser vi det som en självklarhet att du står för skolans värdegrund.
För att trivas i uppdraget ser du arbetslaget som en resurs och det är självklart för dig att på ett positivt sätt bidra till att lösa gemensamma uppgifter. Vi fäster stor vikt vid ditt intresse för att delta i utvecklingsarbete och din förmåga till samarbete.
Vi ser att du ska vara öppen för nya idéer och tankar i att möjliggöra undervisning utifrån olika sätt. Viktigt är att du gillar utmaningar och att du har modet att prova nya vägar.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-03-20
Vi har en löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan, eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hej! Det gläder mig att du är intresserad av denna tjänst. Jag vill att du som jobbar på Aspås skola och fritidshem ska bidra i en gemenskap som präglas av utveckling, struktur, relationellt förhållningssätt och glädje. Jag vill välkomna dina idéer, din erfarenhet och ditt engagemang.
Du är varmt välkommen till trivsamma Aspås!
Kontaktperson för tjänsten
Sara Wikman, tf rektor
0640-162 06sara.wikman@krokom.se
Fackliga representanter, Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94krokom@sverigeslarare.se
Fackliga representanter nås även genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
