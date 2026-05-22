Lärare i fritidshem åk 3-6
2026-05-22
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-22Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i skolans 4-6 arbetslag och vara en del av både fritidslaget och arbetslaget. Du kommer att undervisa i bildämnet, du kommer vara en viktig medarbetare kring stödet till våra elever och vara en viktig medarbetare i det systematiska kvalitetsarbetet inom fritidshemmet. På vår skola har alla pedagoger tre uppdrag, processledare, ämnesexpert och handledare vilket du också kommer att ha.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare i fritidshemmet. Det är meriterande om du har behörighet i bild samt erfarenhet av arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du har lätt för att samarbeta, men kan även planera och prioritera ditt arbete självständigt.
Du ska vilja samverka i team och med elever och självklart tycker du att det är roligt att bedriva utvecklingsarbete både med elever, med medarbetare och gärna på hela skolan.
Du har ett inkluderande förhållningssätt och skapar goda relationer med medarbetare, elever och vårdnadshavare.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Tjänsten kan komma att tillsättas utifrån att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
