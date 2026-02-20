Lärare i fritidshem 80% till Kärrdalsskolan
2026-02-20
Publiceringsdatum2026-02-20
Kärrdalsskolan är en liten enparallelig F-5 skola med cirka 175 studiemotiverade elever och 20 engagerade medarbetare.
Skolan ligger vackert belägen intill ett idylliskt skogsområde i anslutning till ett villaområde på centrala Hisingen.
På Kärrdalsskolan satsar vi på kompetensutveckling där skolans två uppdrag, kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget står i fokus. Vi lär av varandra och tänker nytt. Vårt utgångsläge är alltid vad som är bäst för eleven. Samarbete med vårdnadshavare är en självklar faktor i vårt gemensamma arbete.
Vi söker nu en lärare i fritidshem på 80% där du jobbar kortare dagar. Tillsammans med övrig personal, i kollegialt lärande, ansvarar du för att utbildningen är varierad, skolmiljöer tillgängliga och stimulerande.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem hos oss ingår du i ett arbetslag tillsammans med både lärare och fritidspedagoger/-ledare. Här har du tillsammans med dina fritidskollegor huvudansvaret för att vår fritidshemsverksamhet är kreativ, lustfylld och lärande för barnen. Du kommer ges möjlighet till att stödja och stimulera lärande samt väcka lusten till skapande för att på så sätt inspirera våra barn till att utforska och erövra nya intressen.
Utifrån styrdokument, påhittighet, professionalitet och initiativrikedom skapas ett spännande och utmanande uppdrag där fokus ligger i att säkerställa en meningsfull fritid för eleverna. Vi ser gärna att du värdesätter samarbete, vågar tänka nytt och är trygg och tydlig i ditt uppdrag. Att du är autonom i ditt uppdrag och tar egna initiativ är en faktor som kommer att värdesättas högt.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med ett omväxlande och meningsfullt arbete med möjlighet att göra skillnad! Du är välkommen att utvecklas tillsammans med oss på Kärrdalsskolan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med behörighet att undervisa i fritidshem. Har du behörighet att undervisa i fler ämnen är det meriterande. Vidare är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba som lärare i fritidshem.
Du är väl insatt i våra styrdokument och kan omsätta dem i praktiken. Då våra pedagoger arbetar i arbetslag är det viktigt att du är anpassningsbar och har en god samarbetsförmåga. Du är innovativ och trivs med att utveckla och utvecklas av en skola i förändring.
Vi vill att du är en trygg person med ett gott förhållningssätt både i mötet med elever och vuxna på skolan. Du är väl insatt i och delar de värderingar som står i läroplanen.
Du använder digitala verktyg som en naturlig del i din undervisning samt skapar meningsfulla raster för eleverna. I din undervisning fokuserar du på att skapa inkluderande lärmiljöer för att utveckla elever och fritidshemmets verksamhet framåt och blir på så sätt en tydlig, trygg och inspirerande ledare.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/924". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Aida Ibrakovic aida.ibrakovic@grundskola.goteborg.se 031-3673991 Jobbnummer
9755433