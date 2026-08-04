Lärare i fritidshem
Hallstahammars kommun, Strömsholms skola / Förskollärarjobb / Hallstahammar Visa alla förskollärarjobb i Hallstahammar
2026-08-04
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Strömsholms skola, den lilla skolan med det stora hjärtat, är en trivsam F–6 skola naturskönt belägen med närhet till såväl slottet som stallet. Här möts drygt 110 elever och engagerad personal i en trygg och stimulerande miljö som genomsyras av kunskap, gemenskap och trygghet. Skolan har ett välfungerande elevhälsoteam och god lärarbehörighet, vilket bidrar till hög kvalitet i undervisningen. Vi erbjuder engagerande kollegor, nära samarbete och naturnära arbetsmiljö. Fritids består av en avdelning där stor vikt läggs vid relationer, mellan såväl barn och personal som vårdnadshavare. Vi har arbetat med fokus på läsglädje, gemenskaps och skapande. Fritids på Strömsholm driver ett aktivt och medvetet arbete för meningsfull fritid före och efter skolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
I rollen som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera en meningsfull och pedagogisk verksamhet före och efter skoldagen. Du leder aktiviteter inom lek, rörelse och skapande som stimulerar elevernas lärande och sociala utveckling, samtidigt som du skapar en trygg och inkluderande miljö. Genom ett nära samarbete med skolans lärare och övriga kollegor bidrar du till att knyta samman skoldagen och fritidshemmet till en helhet. I tjänsten ingår även samverkan med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem, trivs i en ledande roll och vill stimulera teamet till gemensam utveckling. Du drivs av att skapa trygga relationer och förutsättningar för lärande. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att organisera och samordna.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Att jobba i Hallstahammars kommun innebär att ha ett arbete som betyder mycket för många. Vi levererar välfärd till kommunens invånare oavsett vilken fas i livet man befinner sig i, vi sköter om parker, röjer snö, ser till att biblioteket har öppet och att skolan och äldreomsorgen fungerar väl.
När du börjar jobba hos oss blir du del av ett lag som tillsammans utför Sveriges viktigaste jobb.
Hallstahammars kommuns vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära och där nytänkande och kreativitet är självklart. Här hittar du det goda livet i storstadens närhet.
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
När du söker ett jobb hos oss förekommer det att vi behöver se ett registerutdrag från polisen utifrån gällande lagstiftning.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt.
Du kan ta del av Hallstahammars kommuns riktlinjer för lönebildning, aktuella lönespann samt information om gällande kollektivavtal och anställningsvillkor på vår webbsida: Lönebildning - Hallstahammars kommun
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338057-2026-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars Kommun
(org.nr 212000-2064)
734 80 HALLSTAHAMMAR Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Strömsholms skola Kontakt
Rektor
Lina Lilja lina.lilja@hallstahammar.se +4622024355 Jobbnummer
10021410