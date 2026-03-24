Lärare i fritidshem
Vill du vara med och forma framtidens skola i Habo? Vill du använda din kompetens och ditt engagemang för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elever som behöver en mer specialiserad och relationsburen lärmiljö? Då kan detta vara ditt nästa steg.
Inför uppstarten av vår nya kommunövergripande resursenhet söker vi en skicklig lärare i fritidshem som vill vara med från början och bygga upp en trygg, flexibel och elevnära verksamhet. Enheten kommer att startas upp under hösten 2026 och till en början ta emot upp till åtta elever i behov av särskilt anpassad lärmiljö. Det kommer att finnas särskilt fokus på elever med problematisk skolfrånvaro. Undervisningen utgår från varje elevs individuella styrkor, behov och förutsättningar.
I kommunen arbetar vi aktivt med att främja skolnärvaro och att skapa tillgängliga lärmiljöer. Vi arbetar för att "alla elever ska kunna vara där de förväntas vara och göra det de förväntas göra".
Som lärare i fritidshem hos oss blir du en central del av ett tvärprofessionellt team där samverkan, prestigelöshet och ett situationsanpassat arbetssätt är självklara utgångspunkter. I teamet ingår socionom (enhetschef), specialpedagog, lärare samt lärare i fritidshem. Här arbetar vi tätt tillsammans - oavsett yrkeskategori - för att skapa en skoldag där elevernas lärande, utveckling och välmående står i fokus. Här möts eleverna av engagerade medarbetare, tydliga strukturer och en undervisning som ger dem verktyg att växa - både i skolan och i livet.
En viktig del av uppdraget är att arbeta relationsskapande och närvarande, både i mötet med eleverna och i det kontinuerliga samarbetet med vårdnadshavare. Tillsammans skapar ni förutsättningar för att stärka elevens tillit, motivation och närvaro.
Du får möjlighet att:
* vara med och forma strukturer, arbetssätt och kultur från grunden
* bidra till en verksamhet där relationellt arbete, trygghet och samarbete med vårdnadshavare är centralt
* utveckla undervisningen genom att tro på elevers förmåga samt uppmuntra till kreativitet och nyfikenhet
* arbeta med elever som behöver alternativa vägar tillbaka till skolan
* utveckla verksamheten i nära dialog med skolledning, skolpsykolog samt övergripande specialpedagog både pedagogiskt och organisatoriskt
* göra verklig skillnad för elever som behöver det allra mest
Det här är en unik chans att påverka och skapa något hållbart och meningsfullt för elever i Habo kommun.
Habo kommun ligger i södra Vätterbygden som är en av landets främsta tillväxtregioner. I Habo finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö. Pendlingsmöjligheterna till Habo är goda med både buss och tåg.
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde omfattar förskola, familjecentral, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola och kulturskola. Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter håller en hög kvalitet.
Som lärare i fritidshem på resursenheten ansvarar du för att:
* planera, genomföra och följa upp undervisning
* anpassa undervisningen utifrån elevernas behov, förutsättningar och målsättningar
* arbeta strukturerat och relationellt i en personaltät verksamhet
* samverka nära med elevhälsa, kollegor och vårdnadshavare
* samarbeta med elevernas hemskolor
* bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och lärmiljöer i uppstartsfasenKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du är erfaren i yrket och trygg i din profession. Du är van att arbeta relationellt och med ett lågaffektivt och strukturerat förhållningssätt. Du är också engagerad i att skapa meningsfull undervisning för elever med varierande behov . Du behöver vara trygg i att samarbeta nära både elever och vårdnadshavare.
Meriterande är:
* erfarenhet av att arbeta med elever inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
* erfarenhet av arbete inom resursskola, resursenhet eller särskild undervisningsgrupp
* erfarenhet av arbete med elever med problematisk skolfrånvaro
Som person är du prestigelös och ansvarstagande. Du är flexibel och trygg i föränderliga situationer och duktig på att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är van att arbeta kreativt och att använda dig av analoga och digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav då resor i tjänsten kan vara aktuellt.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande. Intervjuer och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan.
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-318".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Elevhälsochef
Anne Bäck anne.back@habokommun.se 036 442 81 43
