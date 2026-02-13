Lärare i fritidshem
Alnöitskolan är en skola som ger eleverna de bästa möjligheterna och förutsättningarna att ha hela sin utbildningsresa i ett tryggt, sammanhängande och likvärdigt sammanhang från första dagen i förskoleklass till sista dagen i årskurs 9. Uppe på höjden i Ankarsvik har vi ungefär 220 elever vilket ger oss den mindre skolans trygghet och närhet, men den större skolans möjligheter och ramar. Vi erbjuder elever en högkvalitativ, lärarledd utbildning som rustar dem för ett ständigt föränderligt samhälle. I det arbetet söker vi lärare som kombinerar ämnesfärdighet med goda relationer och kreativa idéer. Som tänker utanför lådan, men inom styrdokumenten.
För läsåret 26/27 söker vi nu lärare i fritidshem alternativt dig med motsvarande erfarenheter och annan utbildning som bedöms vara relevant. Vi har ett fritidshem för ungefär 90 elever uppdelat på två avdelningar och söker dig som vill ha huvudansvar för våra yngre elever. Tillsammans med kollegor i arbetslaget och lärare för F-5 utvecklar vi fritidshemmet tillsammans för att skapa en viktig och meningsfull fritidstid för våra barn och unga.
Beroende på dina egenskaper och intressen kan även andra uppdrag ingå i tjänsten, till exempel undervisning i ämnen, rastaktiviteter eller resursstöd i klass.
Alnöitskolan tror på varje elevs förutsättningar att lyckas och göra rätt och att det är vårat uppdrag att de dem, med vårat stöd, de bästa förutsättningar för detta. Vi värdesätter ett relationellt ledarskap. Vi prioriterar också arbete med hälsa och hållbarhet och har två olika arbetsgrupper med särskilt fokus på dessa områden. På skolan har vi också tillgång till egen idrottshall samt en stor skolskog med goda möjligheter till utomhuspedagogik. Särskilt på fritidshemmet är detta något vi arbetar mycket med.
Vi söker dig som;
• Är trygg och erfaren i arbetet på fritidshemmet, men också nyfiken på utveckling.
• Möter eleven där den är och har i varje elevmöte inställningen att barnet alltid vill lyckas, vårat uppdrag är att ge dem bästa förutsättningar för det.
• Har ett lågaffektivt förhållningssätt i mötet med eleverna samt strategier kring hur vi bäst kan agera när vi utmanas.
• Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i arbetslag.
• Har ett reflekterande förhållningssätt och arbetar aktivt med att utveckla dina och skolans undervisningsmetoder.
• Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning med god kvalitét.
• Besitter god kommunikativ förmåga och strävar efter att skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
