Lärare i fritidshem
Södra Skolan i Kalmar AB / Pedagogjobb / Kalmar
2026-01-26
Södra skolan i Kalmar är en centralt belägen fristående grundskola för årskurserna F - 9 samt fritidshem med 380 elever. Vårt fokusområde är EQ och språk som syftar till att alla elever ska bli den bästa versionen av sig själva - kraften kommer inifrån!
Den viktigaste resursen på Södra skolan är pedagoger, elevhälsa och övrig personal. Vi är en stolt organisation som trivs tillsammans, är behöriga, är professionella och fokuserade på att varje elev ska känna sig inkluderad och sedd.
Södra skolan startade 2006 och tillhör koncernen CIS tillsammans med Västraskolan, Östra skolan på Öland och CIS gymnasieskola. I koncernen ingår även förskolorna Västanvind och Sunnanvind.
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem som har stort engagemang, positiva förväntningar och beredd att arbeta målmedvetet för att alla elever ska känna sig inkluderade och sedda. I ditt uppdrag ingår bl.a. att delta i rastaktiviteter, att vara resurs i klass under skoltid och att, tillsammans med andra fritidspedagoger, vara ansvarig för fritidsverksamheten. Du är med och planerar, utför och utvärderar verksamheten utifrån de styrdokument som finns samt elevernas behov och intressen. Du behöver ha en god förmåga till samarbete, vara driven, utvecklingsbenägen samt vara flexibel. Du gör den pedagogiska verksamheten rolig, inspirerande och utmanande för våra elever. Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper. Vi är ett glatt team på Södra skolan som välkomnar dig som vill ingå i vårt team.
Välkommen med din ansökan ställd till jobb@sodraskolan.se
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten är tillsvidare på 80 % med start augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Övriga upplysningar: Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jobb@sodraskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i Fritidshem". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skolan i Kalmar AB
(org.nr 556696-6031), http://sodraskolan.se
Esplanaden 2 (visa karta
)
392 33 KALMAR Arbetsplats
Södra Skolan I Kalmar AB Kontakt
Biträdande rektor
Johan Tugetam johan.tugetam@sodraskolan.se 0480 430771 Jobbnummer
9703178