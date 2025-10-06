Lärare i fritidshem
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Arbetsuppgifter
Långhundra skolas viktigaste uppgift är att ge eleverna bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter. Långhundra skola är en F-6 skola och har 118 elever. Skolan har även ett elevhälsoteam som består av speciallärare, kurator, skolsköterska, biträdande rektor, rektor och skolpsykolog.
Långhundra Fritidshem söker en engagerad och driven person som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Som Lärare i fritidshemmet hos oss kommer du bland annat att vara med att planera, genomföra och utvärdera fritidshemmets aktiviteter med utgångspunkt från läroplanen. Du blir även en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete och bidrar till att skapa en stödjande och inkluderande lärmiljö.
Under skoltid kommer du att arbeta tillsammans med lärarna för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för lärande. Du kommer under detta läsår arbeta i årskurs 1 där du tillsammans med undervisande lärare stöttar eleverna. Du kommer även att vara rastvärd, med fokus på att främja rörelse och skapa roliga och meningsfulla raster för eleverna.
Du fyller en viktig funktion i arbetat med att skapa en god kommunikation med vårdnadshavare.
Vi söker dig som har en positiv inställning till ditt uppdrag och är mycket lösningsfokuserad. Din personlighet och ditt engagemang kommer att vara avgörande för att du ska trivas och lyckas i rollen.Kvalifikationer
Lärarlegitimation för lärare i fritidshemmet.
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, tex NPF
God ledarskapsförmåga och förmåga att inspirera och engagera elever.
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
