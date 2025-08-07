Lärare i fritidshem
2025-08-07
Vill du vara med och skapa en inkluderande och utvecklande lärmiljö för skoleleverna i vår kommun? I Leksands kommun satsar vi på livet - för våra barn, våra medarbetare och vår framtid. Vi söker nu en lärare till fritidshemmet på Åkerö skola. Du kommer att bidra till en likvärdig och meningsfull skoldag där varje barn får rätt stöd för att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet i Leksands kommun arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Fokus för Leksands kommuns skolverksamhet är utvecklingen av elevers läs- och skrivkunskaper. Du ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Du kommer att arbeta som lärare i Åkerö skolas fritidshem och som resurs i åk F-3. I arbetsuppgifterna ingår samarbete med kollegor samt kommunikation med elever och vårdnadshavare. Du kommer, tillsammans med dina kollegor, delta i projekt med syfte att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.Profil
• Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
• Meriterande med praktisk erfarenhet av läraryrket.
Som person är du flexibel och van vid att självständigt planera ditt arbete, du är lösningsorienterad och har en god förmåga att se situationer utifrån ett helhetsperspektiv.
Du är tydlig, trygg samt kreativ och har förmågan att inspirera våra elever. Du tycker om att samarbeta i ett team och delar dina erfarenheter för ett kollegialt lärande som bidrar till utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna.
Om arbetsplatsen
Åkerö skola är en F-6 skola med ca 310 elever. På fritidshemmet går det 150 elever.
Personalen på Åkerö skola är engagerad och bryr sig om att det ska gå bra för varje som elev. Vi arbetar i arbetslag och värnar om våra ämneskunskaper. Här finns ett aktivt elevhälsoteam med tillgång till skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och studie- och yrkesvägledare.
Fritidshemmet ansvarar för våra populära rastaktiviteter och vi arbetar tätt tillsammans för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att nå bra resultat i skolan.
Leksands kommuns grundskolor jobbar med ett livslångt lärande i trygga miljöer.
Är du nyfiken på att lära känna våra grundskolor ytterligare, kan du göra det här:
Våra grundskolor
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se www.leksand.se/jobbahososs
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Sista ansökningsdatum är fredag 22 augusti.
Sysselsättningsgrad 80-100%.
Tillsättning sker efter överenskommelse.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Rektor
Johan Nilsson johan.nilsson@leksand.se 0247-80564 Jobbnummer
9449996