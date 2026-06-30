Lärare i fritidshem - Almunge skola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Förskollärarjobb / Uppsala Visa alla förskollärarjobb i Uppsala
2026-06-30
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Har du erfarenhet av att undervisa i fritidshemmet och vill arbeta i en trivsam skola på landet nära staden? Då kan du vara den vi söker till Almunge skola.
Almunge skola är en trivsam landsbygdsskola med internationella kontakter, natur inpå knuten och cirka 550 elever i årskurs F-9. Skolan präglas av en professionell och vänlig atmosfär. För oss är elevernas trygghet och trivsel lika viktig som att nå kunskapskraven. Vi har ett välsorterat skolbibliotek med egen bibliotekarie och en stor sporthall med simbassäng.
Vi är en VFU-partnerskola och tar emot lärarstudenter med olika inriktningar. Som medarbetare på Almunge skola är du delaktig i en skola som skapar goda förutsättningar för lärande.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet ingår att ansvara för vår fritidsverksamhet tillsammans med övriga lärare och fritidspersonal. Du kommer att vara med och planera för elevernas lärande och sociala utveckling. Det ingår att vara pedagogisk resurs under skoldagen och bedriva viss undervisning. I ditt uppdrag ingår att leda pedagogiska aktiviteter i fritidshemmets verksamhet såväl inomhus som utomhus. Skolans närhet till naturen innebär att utomhuspedagogik har en central roll hos oss.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet och erfarenhet av arbete i grundskolans lägre åldrar. För att lyckas i arbetet behöver du ha god kännedom om skolans och fritidshemmets styrdokument. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket.
Har du erfarenhet av att undervisa i något eller några av skolans ämnen ses det som meriterande.
Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter som engagerar eleverna i fritidshemmets verksamhet. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig till förändrade situationer och elevers olika behov under dagen. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar nära kollegor för att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande miljö. Samtidigt är du relationsskapande och bygger förtroendefulla kontakter med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Bodil Eriksson, rektor, 0174-27 00 24.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Bodil Eriksson 0174-27 00 24 Jobbnummer
9984354