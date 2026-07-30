Skogsarbetare röjare röjning Brushcutter operator pre-commercial thinning
J Finstads Skogsvård AB / Skogsbrukarjobb / Arvika Visa alla skogsbrukarjobb i Arvika
2026-07-30
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J Finstads Skogsvård AB i Arvika
Om jobbet
Röjare sökes
Anställningen avser heltid
40h/vecka, 8h/dag, Måndag- Fredag
Lön enligt kollektivavtal
Anställning kan påbörjas omgående
Vi börjar som alltid med en provanställning med möjlighet till säsongsanställning, vi försöker vara verksamma året runt, men vid perioder med mycket snö kan de bli uppehåll.
J Finstads Skogsvård AB har funnits sedan 2012 och vi utför manuella skogstjänster, främst röjning som underväxtröjning före avverkning och ungskogsröjning, i västra Värmland åt stora som små uppdragsgivare.
Du som söker vet att jobbet är fysiskt krävande, du kan arbeta i lag, är lojal, ärlig och noga med kvalité.
Vi ser en fördel i om du som söker tjänsten gör det tillsammans med någon annan eller är del i en grupp, vi kan hjälpa till med att ordna boende på kort varsel.
De stugor vi känner till har plats för 5 personer, är möblerade och har utrustat kök, hyran är per stuga. Dessa passar bra för de som har medsökande.
Du kanske är en av dom som vill lite mer, kan leda ett lag, rekrytera eller hjälpa företaget att växa och beredd att ta större ansvar, vi är ett litet företag med stora möjligheter.
Krav på B körkort.
Du ska kunna tala, skriva och läsa på svenska och/eller engelska.
Företaget ligger i Arvika, vårt geografiska uppdragsområde är västra Värmland.
I er ansökan, skriv lite om er själva, som tidigare erfarenheter och anställningar.
Vi tackar på förhand för ert intresse då ni sökt, vi kan dessvärre inte besvara alla ansökningar som kommer in.
Lycka till!
PS
Ni som läst denna annons och vill sälja annonsplatser, gör er inte besväret tack! Vi kontaktar er om dessa tjänster önskas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: Cvjfsab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J Finstads Skogsvård AB
(org.nr 556888-0255)
Västra Furtan Myra (visa karta
)
671 94 BRUNSKOG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
J Finstads Skogsvård AB Jobbnummer
10016161