Lärare i ekonomiska ämnen
2026-03-31
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Vill du vara med och forma framtidens Ekonomiprogram?
Vi söker nu en driven, utvecklingsorienterad och engagerad lärare i ekonomiska ämnen som vill ta en aktiv roll i att vidareutveckla Ekonomiprogrammet på Ystad Gymnasium.
Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår undervisning i ekonomiska ämnen, främst inom Ekonomiprogrammet, men undervisning på andra program kan också förekomma. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen samt kommunicerar mål, innehåll och progression med elever, kollegor och vårdnadshavare. Dokumentation, uppföljning och utvärdering är naturliga delar av arbetet.
Undervisningen präglas av variation, delaktighet och elevinflytande. Du arbetar aktivt med formativ bedömning, digitala verktyg och ett kritiskt förhållningssätt för att stärka elevernas lärande och utveckling. Du ingår i ett professionellt kollegium där vi lär av varandra och utvecklar undervisningen gemensamt.
Tjänsten omfattar även ett delat klassmentorskap. Du blir en del av ett arbetslag där samverkan kring elevernas lärande, välmående och utveckling står i fokus. Arbetslaget ansvarar gemensamt för planering och genomförande av vardagliga uppgifter samt aktiviteter såsom studiebesök, studieresor och sociala inslag där din delaktighet är en självklar del.
Det här är en tjänst för dig som inte bara vill undervisa, utan också vill vara med och sätta riktningen för programmets karaktär, inriktningar och samverkan med näringslivet. Tillsammans med kollegor driver du utvecklingen av programmets profil, stärker den entreprenöriella andan och skapar en utbildning som är relevant, attraktiv och framtidsinriktad för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig att undervisa i ekonomiska ämnen. Lärarlegitimation är meriterande. Erfarenhet av undervisning på gymnasiet är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid din pedagogiska och personliga kompetens. Du är en tydlig ledare i klassrummet som kan motivera och engagera elever till goda studieresultat. Därutöver ser vi att du:
* är initiativrik, driven och utvecklingsorienterad
* vill ta ansvar och vara drivande i programmets utveckling
* arbetar självständigt såväl som i nära samverkan med kollegor
* har lätt för att bygga förtroendefulla och professionella relationer
* skapar en trygg, positiv och stimulerande lärmiljö
* uttrycker dig väl i tal och skrift
* har god vana av att arbeta med digitala verktyg i undervisningen
Vi erbjuder dig:
* en trygg anställning i en stabil och utvecklingsorienterad kommun
* engagerade och kompetenta kollegor med starkt kollegialt lärande
* möjlighet att påverka och utveckla både undervisning och programprofil
* ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad varje dag
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Utdrag ur polisens belastningsregistret kommer att begäras innan eventuell anställning.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316087".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181), http://www.ystadgymnasium.se
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Björn Bingåker bjorn.bingaker@ystad.se 0709230727 Jobbnummer
9830980