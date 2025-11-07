Lärare i den anpassade grundskolan 1-3
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visar att:
• 95 % upplever sitt jobb som meningsfullt
• 82 % känner att de utvecklas
• 83 % rekommenderar oss som arbetsgivare
• 96 % anser att chefen har tillit till utfört arbete
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Kungshögsskolan är en F - 9 skola med fritids och anpassad grundskoleverksamhet. Det finns ungefär 600 elever och 120 personal på skolan. Vår verksamhet finns i nybyggda, ändamålsenliga lokaler som ger bra grundförutsättningar för en trygg och trivsam miljö.
På skolan finns ett antal arbetslag där verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas mot målen i läroplanen. Med hjälp av våra förstelärare bedrivs ett kollegialt lärande utifrån olika utvecklingsområden.
Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för IT-teknikens möjligheter i undervisningen och du bör ha kunskap om hur datorn och iPad kan användas som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten.
Kungshögsskolans fokusområden sedan 2014 är;
Relationer och bemötande
Lektionsdesign
Elevens medvetenhet om sitt eget lärande.
Vi söker dig som vill göra skillnad varje dag.
Kungshögsskolan söker en engagerad och trygg lärare till vår anpassade grundskola för årskurs 13. Hos oss får du arbeta i en miljö där varje elevs behov står i centrum och där samarbete och pedagogisk utveckling är en självklar del av vardagen.
Som lärare ansvarar du för att planera och genomföra undervisning utifrån läroplanen för anpassad grundskola, med fokus på elevernas individuella behov och intressen. Du arbetar nära ett kompetent arbetslag bestående av elevassistenter och andra stödpersoner för att skapa en helhet kring elevens skoldag. I tjänsten ingår undervisning i ämnen och/eller ämnesområden samt mentorskap för ett mindre antal elever. Du anpassar lärmiljöer och material, främjar socialt samspel och dokumenterar elevernas utveckling. Regelbunden kontakt med vårdnadshavare är en naturlig del av arbetet.
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt arbete där du får vara med och påverka
* Ett stödjande arbetslag med hög kompetens
* Möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande
* En arbetsplats där trygghet, respekt och utveckling står i fokus
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har
* Pedagogisk utbildning med behörighet att undervisa i anpassad grundskola
* Erfarenhet av arbete med elever med funktionsnedsättningar
* God samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat arbetssätt
* Kunskap om tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är meriterande
Önskvärt för anställningen: grundutbildning som legitimerad förskollärare, fritidspedagog/lärare i fritidshem eller lärare samt speciallärarutbildning med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
Det är önskvärt med erfarenhet av arbete med elever med intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning och med elever inom autismspektrat.
God förmåga till samarbete och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Krav för anställningen är grundutbildning enligt ovan och/eller erfarenhet av undervisning i den anpassade grundskolan.
Intervjuer sker kontinuerligt under rekryteringsprocessen.
Tjänsten kan komma att tillsättas internt.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
ÖVRIGT
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
