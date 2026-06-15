Lärare i Bild och Svenska åk.4-9
Freinetskolan I Lund,ideell Förening / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-06-15
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Freinetskolan i Lund söker en engagerad lärare i Bild och Svenska åk.4-9Publiceringsdatum2026-06-15Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen och är legitimerad. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Det är också meriterande om du är behörig i andra ämnen förutom Bild och Svenska och om du har erfarenhet av arbete med elever med funktionsvariation.
Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet. Vidare kräver arbetet att du har en god samarbetsförmåga, är initiativrik samt att du kan anpassa ditt förhållningssätt utifrån situation.
Du har ett stort intresse för att utveckla den pedagogiska verksamheten till att bli inspirerande och utmanande. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och går in i uppdraget med en positiv elevsyn. Dina arbetsuppgifter
I ditt läraruppdrag hos oss kommer du att få förutsättningar att ha fokus på kärnuppdraget; elevernas lärande och utveckling mot målen. Du planerar din undervisning, genomför den och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kommer att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna, både kunskapsmässigt och i deras utveckling mot ansvarstagande samhällsmedborgare. I uppdraget ingår även mentorskap för en grupp elever.
Om arbetsplatsen
Freinetskolan i Lund är en liten fristående skola åk F-9 och en förskola. Skolan är belägen i den natursköna S:t Larsparken, som ofta används i undervisningen, både som inspiration och som klassrum.
I freinetpedagogiken läggs stor vikt vid att skapa goda relationer och ett demokratiskt tänkande hos barnen/eleverna. En viktig del av pedagogiken är barnens/elevernas trevande försök. Genom att ibland få misslyckas, försöka igen och finna nya vägar utvecklas barnen/eleverna i sin självständighet och kreativitet. Freinetpedagogik innebär också att handen och hjärnans arbete värderas lika. Skolan använder verkligheten och det omgivande samhället som en del i undervisningen. De nationella läroplanerna som styr undervisningen på Freinetskolan är väl kompatibla med freinetpedagogiken.
Information om tjänsten
Varaktighet: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 80 %
Tillträde: 10 augusti 2026
Lönetyp: Månadslön
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan! Skicka din ansökan till e postadress, ansokan@freinetskolan.se
Har du några frågor gällande tjänsten kontakta rektor Mats Carlgren, 0768 532768
Övrigt
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: ansokan@freinetskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lärare i bild och svenska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Freinetskolan I Lund,ideell Förening
S:t Lars väg 7 (visa karta
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222 70 LUND Arbetsplats
Freinetskolan i Lund Jobbnummer
9963743