Lärare i åk F-3 till Vidhögeskolan
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Grundskollärarjobb / Varberg Visa alla grundskollärarjobb i Varberg
2026-07-03
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Hos oss får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Med hjälp av kunskap, nytänkande, framåtanda och mod närmar vi oss tillsammans vår vision om att vara Västkustens kreativa mittpunkt. Välkommen att vara med!
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Vidhögeskolan ligger i Veddige, ca 2 mil nordost om centralorten Varberg. Skolan rymmer 650 elever i årskurs F-9. Skolan erbjuder en varierad utemiljö samt närhet till naturområden. Våra kloka elever har formulerat följande önskemål om dig: Du ska ha en fin relation med oss elever, kunna förklara bra, du ska ha humor och tålamod med elever som inte förstår saker direkt. Du får gärna vara både rolig, skojig och lite bestämd.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö där vi tillsammans skapar bästa möjliga möte för lärande. Genom att planera, genomföra och följa upp din undervisning ger du eleverna förutsättningar att växa utifrån sina unika behov och mål.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi tillsammans tar ansvar för att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal ges förutsättningar att växa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Undervisning i åk F-3 i samtliga ämnen inklusive idrott.
• Planera, leda och utvärdera undervisningen utifrån styrdokument och valda didaktiska strategier.
• Möta varje elev i sin kunskapsprogression och stärka deras kreativitet, nyfikenhet och självkänsla genom ett professionellt ledarskap.
• Utveckla stimulerande lärmiljöer som uppmuntrar till lärande, delaktighet och elevinflytande.
• Verka för en helhetssyn kring elevens skoldag genom nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
• Delta aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete och bidra till ett formativt förhållningssätt i den pedagogiska vardagen.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du har ett genuint engagemang för läraryrket och ser det som ett meningsfullt uppdrag att göra skillnad för barn och unga. Du är en trygg pedagogisk ledare som med värme och tydlighet ger vägledning och skapar den struktur som krävs för en trygg lärmiljö. För dig är samverkan med kollegor en förutsättning för framgång; du samarbetar prestigelöst för att tillsammans med andra utveckla verksamheten.
Du är skicklig på att bygga relationer och skapar förtroendefulla kontakter med både elever och vårdnadshavare. Du har en god fingertoppskänsla för gruppen, är flexibel, har didaktisk förmåga och anpassar dina metoder utifrån elevernas olika behov, kunskapsprogression och dagsform.
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i samtliga ämnen F-3, gärna med idrott.
• Har förmåga att vila din undervisning på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
• Uppvisar skicklighet i att planera och följa upp verksamheten systematiskt utifrån givna ramar.
• Har god bedömningsförmåga för att följa upp elevers utveckling och ge konstruktiv feedback.
• Besitter tydlig planeringsförmåga för att strukturera lektioner och arbetsområden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-15 .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335432". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Hedström anna.hedstrom@varberg.se +46722488018 Jobbnummer
9990501