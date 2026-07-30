Lagerpersonal i Södertälje sökes
Astani Wear AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2026-07-30
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Vi söker lagerpersonal som kan jobba extra hos vår kund i Södertälje. Jobbet innebär att förstärka lagerverksamheten vid arbetstoppar och bidra med extra resurser i det dagliga arbetet.
Tjänsten passar dig som studerar, har en annan deltidsanställning eller söker ett flexibelt extrajobb i en aktiv och strukturerad arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande och utgående varor
Plockning och packning av kundordrar enligt fastställda rutiner
Hantering av returer
Registrering och uppdatering av varor i lagerhanteringssystem
Bidra till att lagret hålls organiserat, säkert och städatKvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en aktiv roll med varierande tempo. Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska.Om tjänsten
Placeringsort: Södertälje
Anställningsform: Behovsanställning / extrajobb
Arbetstider: Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt – oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
10016098