Senior Kommunikationsansvarig - Stockholm
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-07-30
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Vi söker en senior kommunikationsansvarig till ett omfattande infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen. Du får ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för projektets kommunikation och arbetar nära projektledning, chefer, samverkansparter och kommunikationsfunktioner.
Vi söker dig som 👤
Du är en erfaren kommunikatör som trivs i stora och komplexa projekt med många intressenter. Du kan växla mellan strategisk rådgivning, planering, samordning och operativt genomförande. Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt, gott omdöme och förmåga att skapa samsyn i kommunikationsfrågor.
Arbetsuppgifter 📋
Säkerställa gemensamma och samordnade budskap mellan projektets parter.
Leda och samordna kommunikationsarbetet och projektets kommunikationsråd.
Säkerställa fungerande informationsflöden och hög kommunikativ medvetenhet.
Ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd till projektledning och chefer.
Planera, budgetera, genomföra och utvärdera externa kommunikationsinsatser.
Analysera målgrupper samt formulera syften, mål och budskap.
Välja lämpliga kanaler, metoder och kommunikationsaktiviteter.
Samordna berörda funktioner och arbetsleda kommunikationsresurser, inklusive entreprenörers kommunikatörer.
Kvalitetssäkra externt kommunikationsmaterial avseende målgruppsanpassning, språk, form och faktainnehåll.
Bevaka nyhetsflödet samt identifiera risker och möjligheter som kan leda till publicitet.
Arbeta proaktivt med kommunikationsåtgärder och förmedla relevanta frågor till presskommunikatör.
Löpande uppdatera projektets webbplatser med aktuell information.
Säkerställa att kundtjänst och andra externa kontaktytor har korrekt projektinformation.
Obligatoriska krav ✅
Högskoleutbildning eller motsvarande inom kommunikation, journalistik eller annat relevant område.
Minst tio års arbetslivserfarenhet inom kommunikation.
Minst två års arbetslivserfarenhet som kommunikationsansvarig eller kommunikationschef.
Minst tre års erfarenhet av att leda stora och komplexa infrastrukturprojekt.
Minst ett års erfarenhet av webbarbete, exempelvis i Optimizely eller Episerver.
Mycket god förmåga att uttrycka dig professionellt på svenska, i tal och skrift.
Meriterande krav ⭐
Utbildning inom förändringsledning.
Minst två års arbetslivserfarenhet hos en kollektivtrafikhuvudman eller infrastruktursaktör.
Minst sex månaders strategisk erfarenhet av pressarbete.
Om uppdraget 📍
Plats: Stockholm. Hybridupplägg. Omfattning: 40 timmar per vecka. Start: 17 augusti 2026. Slut: 31 december 2029. Förlängning: Möjlighet till förlängning med upp till 1+1+1 år. Sista dag att ansöka är 14 augusti 2026.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8148347-2123337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10016087