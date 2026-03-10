Lärare Grundskolan
Tegnérskolan förenar tydligt målfokus med verkligt lärande i en varm och trygg skolmiljö. Hos oss står elevernas utveckling i centrum - både kunskapsmässigt och socialt - och vi är stolta över den starka gemenskap som präglar vår skola. Här möts du av engagerade kollegor, tydlig struktur och ett genuint fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för både elever och medarbetare att växa och lyckas.Publiceringsdatum2026-03-10Beskrivning
Som timvikarie arbetar du vid behov inom undervisning eller annan pedagogisk verksamhet utifrån din kompetens och skolans behov. Du samarbetar med ordinarie personal för att skapa en trygg och stimulerande skolmiljö där eleverna står i centrum. Dina arbetsuppgifter
Stödja elevernas trygghet och studiero under skoldagen
Genomföra undervisning och aktiviteter enligt planering
Anpassa stöd utifrån elevernas behov
Samarbeta med kollegor och följa skolans rutiner och värdegrund
Om skolan
Tegnérskolan är en fristående grundskola med årskurserna 7-9 som är beläget i Karlshamn. Skolan har nya fina lokaler och ligger i en vacker miljö på Strömmaområdet med närhet till Kreativum och Sparbanken Arena.
På Tegnérskolan arbetar vi med fokus på en kvalitativ undervisning, trygghet och studiero. Vi erbjuder idrottsprofilerna ishockey, konståkning, fotboll och innebandy. Vi har en god kvalitet på vår undervisning och en god kompetens bland våra lärare. Hos oss får barnen utmanas och bygga sina kunskaper för framtiden. Hos oss ska alla elever känna sig sedda och välkomna och ges de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt skolarbete.
Vi söker dig som
Är trygg, flexibel och ansvarstagande
Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
Kan arbeta strukturerat och skapa goda relationer med eleverKvalifikationer
Tidigare erfarenhet av undervisning i grundskolan är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, pedagogiskt engagemang och förmåga att bidra till ett positivt arbetsklimat.
God svenska i tal och skrift
Grundläggande datorvana
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
