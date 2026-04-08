Lärare fritidshem till Nyhemsskolan, Nässjö
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Nässjö Visa alla pedagogjobb i Nässjö
2026-04-08
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Nyhemsskolan är en f-6 skola med tillhörande fritidshem som är belägen i centrala Nässjö.
Vi har närhet till både centrum och skogsområde. Vår skola har ca 450 elever varav ca 240 också är elever på fritidshemmet. På skolan möter du ambitiösa elever samt erfarna och engagerade kollegor Vi har ett ständigt pågående värdegrundsarbete och våra värdeord är Kunskap, Ansvar, Relationer och Motivation. Det ska vara roligt att lära! Målet är att varje elev ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar
Arbetsuppgifter
Som lärare med inriktning fritidshem kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för att utveckla undervisningen inom fritidshemmet och arbeta för att Nyhemsskolan ska vara en skola med hög måluppfyllelse och trygga elever. Tillsammans med dina kollegor arbetar du kreativt för att inspirera till ett lustfyllt lärande som stärker både elevens kunskap och personliga utveckling. I uppdraget ingår även skolsamverkan. Vi utökar vår fritidshemsverksamhet. Fritidshemsverksamheten på Nyhemsskolan är fördelad över fritids-förskoleklass, -år1, -år2 och Maxi (år 3 och uppåt). Avdelningarna inryms i lokalerna som eleverna vistas i under skoldagen. Du arbetar på fritids på morgnar och eftermiddagar. Övrig tid arbetar du med skolsamverkan, till exempel med rastaktiviteter, som resurs i klass eller med FRIS, fritidspedagogik i skolan.
Vi främjar kollegial samverkan och i arbetslaget planerar ni och följer upp verksamheten både på grupp- och individnivå. Målsättningen för fritidsverksamheten är att skapa en miljö som främjar trygghet, trivsel, utvecklar social medvetenhet och inspirerar till lärande.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har utbildning som fritidspedagog/lärare i fritidshem. Men även du som har annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet av arbete i skolan och på fritidshem eller med barn och ungdomar är välkommen med din ansökan.
Du är en pedagog som möter alla elever utifrån deras förutsättningar och behov samt arbetar medvetet för att stärka deras självkänsla och motivation. Du är en tydlig, positiv ledare som har lätt för att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Tillsammans med andra kollegor ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.
Är du en person som är nyfiken och vill hjälpa till att utveckla verksamheten på Nyhemsskolans fritidshem och ovanstående stämmer in på dig. Då är du välkommen med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
)
571 80 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ivo Romé ivo.rome@nassjo.se 0380-517574
9842875