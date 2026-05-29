Lärare fritidshem till Lindbergs skola
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever - tillsammans formar vi framtiden.
Lindbergs skola ligger lantligt, 8 km nordost om centralorten Varberg. Skolan rymmer 450 elever i årskurs F-9. Skolans skolgård erbjuder möjlighet till lek och rörelse och skolan använder även närliggande områden för friluftsliv och utomhuspedagogik.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-05-29
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Som lärare i fritidshem hos oss har du en central roll i att skapa en trygg, utvecklande och motiverande miljö för eleverna där vi skapar bästa möjliga möte för lärande. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Genom att planera, genomföra och följa upp din varierade undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Du arbetar för att stärka deras kreativitet, nyfikenhet och självkänsla genom lek, skapande och rörelse.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Forma en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Ansvara för ett tydligt ledarskap som främjar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
• Planera och följa upp undervisningen i fritidshemmet baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier, anpassade efter elevernas behov.
• Möta varje elev i sin kunskapsprogression och bidra till att utveckla tillgängliga lärmiljöer.
• Samverka med kollegor för att skapa en röd tråd i elevernas lärande under hela skoldagen.
• Ta ansvar för att vara en god förebild och bidra till en organisation för planering och utvärdering av undervisningen.Kvalifikationer
Som lärare i fritidshem är du engagerad och har ett formativt förhållningssätt med förmåga att skapa motiverande och aktiverande undervisning. Din undervisning vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund med ett utforskande förhållningssätt. Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten genom att tillsammans planera och följa upp undervisningen.
Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål. Tillsammans har vi ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö där både elever och personal mår bra, kan växa och utvecklas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i uppdraget har du:
• Lärarlegitimation med behörighet för undervisning i fritidshem.
• En helhetssyn på lärande och undervisning där du ser möjligheterna i att stödja elevernas utveckling under hela skoldagen.
• God bedömningsförmåga för att kunna följa upp elevers utveckling och ge konstruktiv feedback.
• Tydlig planeringsförmåga för att strukturera lektioner och arbetsområden på ett överskådligt sätt.
• God didaktisk förmåga att omsätta läroplanens syfte till praktisk verksamhet.
• God samarbetsförmåga och ett relationskapande förhållningssätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare varberg@sverigeslarare.se 0721517378
9935074