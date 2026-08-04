Städare till Klarafy var med och bygg något från början
Klarafy Städ AB / Städarjobb / Landskrona Visa alla städarjobb i Landskrona
2026-08-04
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Du söker inte bara ett jobb. Du söker en plats där du kan växa.
Klarafy bygger ett modernt städföretag med höga ambitioner. Nu söker vi dig som vill vara med från början och växa tillsammans med oss.
Om jobbet
Du kommer att utföra städning hos våra kunder, både privatpersoner och företag. Arbetet är varierande och omfattar bland annat:
Hemstädning
Storstädning
Flyttstädning
Kontorsstädning
Byggstädning
Arbetet är fysiskt krävande och innebär mycket gående, böjande och lyft under arbetsdagen.
Vem är du?
Det allra viktigaste för oss är att vi som jobbar här sprider glädje omkring oss, både till varandra och till våra kunder.
Vi tror också att du är en person som:
Är prestigelös
Har hög energi och uthållighet
Gillar att göra ett noggrant jobb
Känner stolthet när kunden blir nöjd
Hos oss får du vara med och forma hur vi jobbar. Vi vill ha dina idéer och förslag för att bygga både en trivsam arbetsmiljö och nöjda kunder. Här utvecklar vi företaget tillsammans.
Eftersom du får vara med och bygga upp verksamheten från början behöver du vara flexibel och lösningsorienterad.
Vi söker dig som:
Behärskar svenska i tal och kan kommunicera med kunder och kollegor
Gärna har erfarenhet av städ, hemservice eller annat serviceyrke (meriterande men inget krav)
Är noggrann, pålitlig och villig att lära dig
Vi letar inte efter perfekt erfarenhet. Vi letar efter rätt inställning. Resten lär vi dig.
Det är meriterande om du har B-körkort och tillgång till egen bil.
Anställning och villkor
Tjänsten inleds som timanställning där du får möjlighet att växa in i rollen tillsammans med oss. För rätt person finns goda möjligheter till en långsiktig heltidsanställning.
Eftersom vi fortfarande växer kan arbetsmängden variera under den första tiden. Vårt mål är att bygga upp ett stabilt och förutsägbart schema för alla medarbetare så snabbt som möjligt.
Arbetsort
Utgångspunkt: Landskrona
Arbetet sker främst i Västra Skåne
Resor till närliggande orter, exempelvis Trelleborg och Halmstad, kan förekomma
Du behöver också vara öppen för att ibland arbeta på obekväma tider, exempelvis kvällar och helger, men alltid med rimlighet och balans i vardagen.
Bra att veta om starten
Du kommer inte att skickas iväg på uppdrag ensam från början.
Under din första tid arbetar du alltid tillsammans med vår huvudansvariga för städuppdragen. På så sätt får du lära dig hur vi arbetar och känna dig trygg innan du successivt börjar arbeta mer självständigt.
Din lön utvecklas tillsammans med dig
Vi tror på att belöna dem som stannar och utvecklas med oss.
Därför har vi en tydlig lönetrappa där lönen höjs stegvis ju fler uppdrag du utför. Du ser själv exakt vad som krävs för att nå nästa nivå.
Vid start 170 kr/timme
Efter 100 uppdrag 176 kr/timme
Efter 200 uppdrag 182 kr/timme
Efter 300 uppdrag 188 kr/timme
Efter 400 uppdrag 194 kr/timme
Efter 500 uppdrag 200 kr/timme
Efter 600 uppdrag 204 kr/timme
Efter 700 uppdrag 208 kr/timme
Efter 800 uppdrag 212 kr/timme
Efter 900 uppdrag 216 kr/timme
Efter 1 000 uppdrag 220 kr/timme
Ett uppdrag är en slutförd städning på en plats. Städar du hos två olika kunder samma dag räknas det som två uppdrag.
Kvalitetsbonus
Vi vill belöna kvalitet, inte bara antal timmar.
För varje utfört uppdrag som blir godkänt direkt, utan anmärkningar eller behov av återbesök, får du 33 kr i bonus.
Exempel: 30 godkända uppdrag under en månad ger 990 kr extra i bruttolön
OB-tillägg
Arbete på obekväm arbetstid ger:
20 kr extra per timme efter kl. 17.00 på vardagar, lördagar, söndagar, samt helgdagar.
När du blir tillsvidareanställd får du dessutom
Tjänstepension på 4,5 %
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år
Våra kärnvärden
På Klarafy har vi fyra kärnvärden. De är grunden för hur vi arbetar, fattar beslut och behandlar varandra.
Ha kul
Livet är för kort för trista jobb. Vi skrattar tillsammans, peppar varandra och gör arbetsdagen roligare. När vi trivs på jobbet märks det också hos våra kunder.
Tjäna pengar
Vi tror att ett företag som tjänar pengar kan skapa bättre jobb, bättre service och fler möjligheter.
Därför jobbar vi smart, tar ansvar och hjälper företaget att växa. När Klarafy vinner ska människorna som bygger Klarafy också vinna.
Var äkta
Vi spelar inga spel och ger inga tomma löften. Vi säger som det är, håller vad vi lovar och tar ansvar när vi gör fel.
Det är så vi bygger förtroende, både med kunder och kollegor.
Ställ upp
Vi hjälper varandra och lämnar ingen i sticket. Ser vi att en kund eller kollega behöver hjälp så kliver vi fram.
Ett starkt lag bygger på människor som ställer upp för varandra.
Tror du att du skulle passa hos oss?
Om du känner igen dig i beskrivningen vill vi gärna höra från dig.
Skicka ditt CV och personliga brev till info@klarafy.se
.
Berätta gärna lite om vem du är och varför just du skulle passa hos oss. Vi läser varje ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig och vem vet, kanske är det just du som blir en av dem som var med från början.
Klarafy Städ AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@klarafy.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klarafy Städ AB
(org.nr 559560-7580), https://klarafy.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022237