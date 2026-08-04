Fotbollsledare för barn 2-6 år Lund
Perfect Group in Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Lund Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Lund
2026-08-04
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🌟 Vill du vara med och skapa rörelseglädje för nästa generation? 🌟
Lilla Fotbollsklubben är en premiumverksamhet för barn 2–6 år där fotboll, lek och gemenskap står i centrum. Vi söker nu fler engagerade ledare som vill vara med och skapa trygga, inspirerande och glädjefyllda träningar för våra yngsta fotbollsstjärnor.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tar ansvar, har ett positivt bemötande och trivs med att leda andra. Du tycker om att arbeta med barn och vill representera en verksamhet där kvalitet och upplevelse alltid kommer först.
Är du vår fotbollsstjärna? Vi ser gärna att du...
✔ Har spelat fotboll och känner dig trygg med grunderna.
✔ Har erfarenhet av att arbeta med barn, service, ledarskap eller liknande.
✔ Är trygg, energifylld och professionell i ditt sätt att möta både barn och föräldrar.
✔ Vill utvecklas tillsammans med ett engagerat team och stanna hos oss under minst två terminer.
Du behöver inte ha varit fotbollstränare tidigare – vi utbildar dig i vårt koncept.
Vi erbjuder
💰 Branschens bästa villkor.
📚 Betald utbildning och fortbildning.
👕 Snygga arbetskläder.
💛 Ett engagerat team med höga ambitioner.
⭐ En välorganiserad verksamhet där vi rekryterar noggrant och värdesätter personlighet, ansvar och kvalitet.
Plats: Fotbollsplaner runt om i Göteborg.
Start: Vecka 34.
Lilla Fotbollsklubben är en del av Perfect Activity – en av Sveriges ledande aktörer inom dans, gymnastik och fotboll för barn.
Vi ser fram emot din ansökan!
Redo att sparka igång? Läs mer & ansök på www.lillafotbollsklubben.se
Meriterande: fotbollstränare, pedagogik, erfarenhet inom barnidrott eller idrottsledarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perfect Group in Sweden AB
(org.nr 559475-1447), https://lillafotbollsklubben.se Arbetsplats
Lilla Fotbollsklubben Jobbnummer
10022232