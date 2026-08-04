Laserterapeut med säljfokus
Sculpture Aesthetic Sweden AB / Butikssäljarjobb / Solna Visa alla butikssäljarjobb i Solna
2026-08-04
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, Sundbyberg
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Är du passionerad för skönhet, hudvård och kundservice? Vill du arbeta i en modern klinik där du får möjlighet att utvecklas inom både behandlingar och försäljning? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare till vår klinik i Solna. I rollen kommer du att arbeta med kundbemötande, försäljning av behandlingar och hudvårdsprodukter samt utföra behandlingar efter utbildning och introduktion. Fokus behandling är laserDina arbetsuppgifter
Försäljning av behandlingar och hudvårdsprodukter
Kundrådgivning och kunduppföljning
Utföra laserbehandlingar efter genomförd utbildning
Bidra till en professionell och välkomnande kundupplevelse
Bokningshantering och administrativa uppgifter vid behov
Vi söker dig som
Brinner för skönhet, hudvård och estetik
Är social, driven och har lätt för att skapa förtroende hos kunder
Har god känsla för försäljning och service
Är ansvarsfull, noggrann och positiv
Kan jobba mot mål och budget
Du har ett intresse för försäljning och är duktig på att skapa förtroende hos kunder.
Meriterande
Utbildad hudterapeut
Tidigare erfarenhet från skönhetsbranschen eller försäljning
Vi erbjuder
Timlön enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad 50–75 %
Utbildning inom laserbehandlingar och produkter ingår
Möjlighet att utvecklas inom en växande verksamhet
Trevlig arbetsmiljö med fokus på kvalitet och kundnöjdhet
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV med bild och en kort presentation av dig själv. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Jobb@sculptureaesthetic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Laser". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sculpture Aesthetic Sweden AB
(org.nr 559257-3470)
Evenemangsgatan, 30 (visa karta
)
169 56 SOLNA Jobbnummer
10022235