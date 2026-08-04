Rektor till Designgymnasiet Malmö
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2026-08-04
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Designgymnasiet – Fem skolor, tusen möjligheter. Våra skolor finns på Kungsholmen, Sickla, Malmö, Västerås och Göteborg och driver Sveriges bästa designskolor på gymnasienivå. Nyfikenhet, kreativitet och ett stort intresse för design förenar elever och lärare, då vi utbildar framtidens designers. Läs mer om oss på www.designgymnasiet.se
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Rektor till Designgymnasiet MalmöVill du leda en gymnasieskola där kreativitet, kvalitet och gemenskap står i centrum? Nu söker vi en rektor som vill vara med och forma nästa kapitel i Designgymnasiet Malmös utveckling. Detta är en möjlighet för dig som vill kombinera ett strategiskt ledarskap med ett nära engagemang i verksamheten och som inspireras av att utveckla såväl människor som organisation.Detta är Designgymnasiet MalmöDesigngymnasiet Malmö befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Skolan präglas av hög trivsel, starka relationer och ett engagerat kollegium där både elever och medarbetare känner stolthet över verksamheten. Genom flytten till Malmö Kreativa Campus skapas nya möjligheter till samverkan, inspiration och fortsatt tillväxt. Ambitionen är tydlig: Designgymnasiet Malmö ska vara det självklara förstahandsvalet för kreativa ungdomar i regionen och fortsätta stärka sitt erbjudande som en skola där kreativitet, kvalitet och gemenskap går hand i hand..
Skolan har idag cirka 250 elever och 20 engagerade medarbetare. Verksamheten har goda möjligheter att växa, och de nya lokalerna på Malmö Kreativa Campus ger utrymme för både fler elever och ett ännu närmare samarbete med andra kreativa utbildningar på campusområdet.
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med skolans ledningsgrupp driver du skolans fortsatta utveckling och skapar de bästa förutsättningarna för elever och medarbetare att nå sin fulla potentialDet här söker viVi söker dig som är en erfaren och trygg skolledare som kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett inkluderande och närvarande ledarskap. Du trivs i förändring och har förmågan att omsätta visioner till konkret utveckling tillsammans med ditt kollegium. Du skapar engagemang genom att kommunicera riktning, bygga förtroende och ge människor rätt förutsättningar att lyckas.
Som ledare är du relationell, nyfiken och lyhörd. Du bygger starka relationer med elever, medarbetare, vårdnadshavare och externa samverkansparter genom ett genuint intresse för människor och ett prestigelöst förhållningssätt. Du har mod att fatta beslut när det behövs, samtidigt som du bjuder in till dialog och tar tillvara olika perspektiv. Du ser kreativitet som en självklar drivkraft i skolans utveckling och bidrar till en kultur där idéer får växa och människor utvecklas tillsammans.
Du är varm, tydlig och strukturerad. Du har förmågan att behålla lugnet, fatta välgrundade beslut och skapa stabilitet även när förutsättningarna förändras. Samtidigt är du handlingskraftig, analytisk och närvarande i verksamheten.Vi söker dig som:
har erfarenhet av rektorsrollen eller annan ledande roll inom utbildningsverksamhet
har erfarenhet av personal-, verksamhets- och budgetansvar
har förmåga att bygga organisation, utveckla medarbetare och leda genom andra
kan skapa engagemang och kommunicera en tydlig riktning i förändrings- och utvecklingsarbete
skapar förtroendefulla relationer och samverkar väl med både interna och externa parter
Det är meriterande om du har:
genomfört eller påbörjat den statliga rektorsutbildningen
erfarenhet från kreativa utbildningar eller verksamheter där kreativitet och innovation är en central del av uppdraget
Det här erbjuder vi digHos oss får du möjlighet att leda en gymnasieskola med stark framtidstro, engagerade medarbetare och stora utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av Malmö Kreativa Campus, en unik miljö där flera kreativa utbildningar samverkar och inspirerar varandra. För rätt person innebär uppdraget en möjlighet att sätta en tydlig prägel på skolans fortsatta resa och bidra till att forma framtidens kreativa utbildning i Malmö.
Du blir också en del av en organisation med höga ambitioner där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus. Vi erbjuder välfungerande stödfunktioner, en stark elevhälsa och goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Du arbetar tätt tillsammans med Malmö Kreativa Campus andra rektorer och campuschef. Campuschefen ansvarar för alla frågor som rör husets drift, kökets verksamhet, biblioteket, städ och campusets administration. Med den organisationen är det vår ambition att du har än större möjlighet att lägga fokus på skolan och utbildningens kvalitet.
Vi erbjuder kollektivavtal och konkurrenskraftiga förmåner, bland annat tjänstepension, pensionsrådgivning, friskvårdsbidrag, personalrabatter och möjlighet till förmånliga köp genom netto- och bruttolöneväxling via vår förmånsportal.
Som en del av norra Europas största utbildningskoncern får du dessutom tillgång till ett stort nätverk av skolledare och goda möjligheter till fortsatt utveckling i din ledarroll.Intresserad? Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta skolchef Martin Tuvesson, martin.thuvesson@academedia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR Business Partner Cecilia Lindkvist, cecilia.lindkvist@academedia.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
217 41 MALMÖ Arbetsplats
Designgymnasiet Kontakt
Rekryterare
Cecilia Lindkvist cecilia.lindkvist@academedia.se Jobbnummer
10022230