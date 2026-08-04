Backendutvecklare med frontenderfarenhet till Svea Bank
Svea Bank AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-08-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svea Bank AB i Solna
, Stockholm
, Falun
, Uppvidinge
, Alvesta
eller i hela Sverige
Är du en Backend-utvecklare som drivs av komplexa tekniska utmaningar och vill bygga system som hindrar ekonomisk brottslighet? Vi söker en utvecklare till funktionen Financial Crime Prevention. Hos oss blir du en nyckelspelare i ett självorganiserande team där vi kombinerar teknisk spets med djup förståelse för bankverksamhet.
Om rollen Teamet, som är en del av Financial Crime Prevention, utvecklar applikationer och tjänster för att effektivt arbeta förebyggande mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Teamet arbetar tvärfunktionellt mot hela Svea-koncernen och du kommer att ha stora möjligheter att påverka både ditt och teamets arbete. Ditt fokus ligger på backend (.NET/C#), men du rör dig obehindrat i hela stacken för att skapa enkla lösningar i en regulatoriskt komplex miljö. Vi arbetar värdedrivet, med korta feedbackloopar och kontinuerliga förbättringar. Vi lägger stor vikt vid arkitektur, och ser att du har både intresse och förmåga att bygga skalbara system som möter höga krav på säkerhet.
Erfarenheter och kvalifikationer
Erfarenhet: 5 år som utvecklare. Du är trygg i din erfarenhet och stöttar gärna juniora kollegor.
Techstack: Mycket goda kunskaper i .NET/C#, SQL Server, React och CI/CD-pipelines.
Arkitektur: Erfarenhet av mikrotjänster, Event Sourcing och Azure DevOps.
Domän: Vi ser det som ett stort plus om du har erfarenhet från Bank & Finans och har erfarenhet av arbete med regulatoriska krav.
Utbildning: Universitetsutbildning inom data/IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Språk: Flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Vem är du? Du är en driven och kreativ person med en genuin passion för mjukvaruutveckling och en nyfikenhet för affären. Du drivs av att skapa stabila, skalbara och användarvänliga lösningar, även i komplexa miljöer. Samtidigt är du trygg i sammanhang där säkerhet, stabilitet och efterlevnad av regulatoriska krav är centrala, och ser kvalitet och noggrannhet som en självklar del av ditt arbete. Du har arbetat med utveckling ett tag och är självgående och trygg i dina kunskaper, samt vill och kan dela med dig av dessa till ditt team. Du är en hjälpsam lagspelare som är ansvarstagande för din egen kod, men även för kvaliteten på arbetet teamet som helhet levererar.
Om Svea Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Fredrika Engelin på fredrika.engelin@svea.com
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8155748-2131202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Bank AB
(org.nr 556158-7634), https://career.svea.com
Evenemangsgatan 31 A (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Svea Jobbnummer
10022228