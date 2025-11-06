Lärare fritidshem, Bosgårdsskolan/Centralskolan
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Bosgårdsskolan i Tvååker är under renovering och vi är just nu i andra tillfälliga lokaler. Vårt fritidshem huserar nu på Centralskolan i Tvååker där även de yngre barnen (förskoleklass och årskurs 1) har sin undervisning.
På Centralskolan arbetar cirka 20 personal tillsammans - lärare förskoleklass och grundskola, pedagoger på fritids, kost- och städpersonal och elevassistenter. Knappt tio av dem arbetar på fritidshemmets tre avdelningar. Vi har en härlig utemiljö med stora gräs- och asfaltsytor samt närhet till lekplats och grönområden.
Tillsammans samarbetar vi för att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet med målet att alla barn skall trivas och utvecklas. Vi vill förstås också att vårdnadshavarna skall känna sig trygga med att lämna sina barn på vårt fritidshem!
Du kommer arbeta på vårt fritidshem där personalen har olika uppdrag. Kärnuppdraget är eftermiddagsfritids som är öppet mellan 13.15-18.15. Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar.
Att motivera och inspirera elever är din största drivkraft. Tillsammans med dina kollegor formar du ett relationellt ledarskap där undervisningens kvalitet står i fokus. Vi skapar bästa möjliga möte för lärande.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp fritidshemsverksamheten baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Tjänsten är på 80% och tidsbegränsad till 2026-01-07 -- 2026-06-30.
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i fritidshem.
Med en helhetssyn på lärande och undervisning ser du möjligheterna i att stödja elevernas utveckling under hela skoldagen och skapar en röd tråd mellan skola och fritidshem. Meriterande är om du har utbildning/adekvat kunskap om NPF.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
Vänligen bifoga referenser, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
