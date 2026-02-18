Lärare fritidshem
2026-02-18
Publiceringsdatum2026-02-18Beskrivning
Noretskolan är den största skolan i Mora.
Den täcker F-9 och Anpassad grundskola. Det går cirka 650 elever på skolan och nästan 140 personer arbetar här dagligen.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegorna
- planerar, genomföra, utvärdera och utveckla det pedagogiska arbetet på fritidshemmet, med utgång från Lgr22.
- arbetar för en tillgänglig lärmiljö.
- aktivt verka för en god föräldrasamverkan.
- Arbetar som pedagogisk resurs under skoldagen. Utbildningsbakgrund
Lärare i fritidshem eller fritidspedagog.
Kunskaper
Goda kunskaper om aktuella styrdokument och lagstiftning.
Goda kunskaper i att använda digitala verktyg.
Behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Kunskaper inom NPF.
Meriterande med erfarenhet att hantera elevs mediciniska utmaningar.Dina egenskaper
Ledarskap
Tydlig
Strukturerad
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Välkommen med din ansökan till oss!
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
