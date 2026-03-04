Lärare förskoleklass Vittangi skola
2026-03-04
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötare som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans så kämpar vi för kunskapen, för meningsskapande och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Nu söker vi dig som är initiativrik, självständig och som trivs med att arbeta i team för att nå gemensamma mål. Med fokus på elevernas utveckling och lärande skapar du en inspirerande och positiv miljö tillsammans med oss.
Vi erbjuder:
• dig som är legitimerad lärare en extra månadslön utbetald när du har varit anställd i 12 månader
• möjlighet att hyra lägenheter i fjällen
• kostnadsfri träning på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år
• Kirunakortet som är ett busskort som möjliggör resande och arbetspendlande inom hela kommunen till en förmånlig årlig avgift
• möjlighet till en rik fritid
Publiceringsdatum2026-03-04
Som lärare arbetar du i nära samarbete med ditt arbetslag, elevhälsoteam övriga pedagoger på skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du skapar en god samverkan med vårdnadshavare och deltar aktivt i utvecklingsarbetet på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i förskoleklass. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning. Vi ser att du fungerar bra i samspel med elever och kollegor. Du är självständig, initiativrik och målinriktad. Du ser kollegialt lärande som en förutsättning för elevers utveckling och att du ser fram emot att arbeta tillsammans i team, mot gemensamma mål och fokus på eleverna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du bifogar legitimation och behörighetsförteckning till din ansökan.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Enligt avtal.
Kiruna Kommun Kontakt
Rektor
Siv-Britt Mangi Siv-Britt.Mangi@kiruna.se 0980-70686 Jobbnummer
