InQuire söker en Logistics Planning & Forecasting Specialist
InQuire AB / Logistikjobb / Lidköping Visa alla logistikjobb i Lidköping
2026-06-18
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Vill du vara med och utveckla framtidens logistik?
På InQuire är vi övertygade om att framtidens logistik behöver vara både smartare och grönare. Därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla hållbara transportlösningar tillsammans med våra kunder och partners.
Hos InQuire tror vi att de bästa idéerna skapas när människor får förtroende, ansvar och möjlighet att påverka. Därför får du hos oss inte bara ett jobb – du får en viktig roll i att utveckla framtidens logistik tillsammans med engagerade kollegor.
I takt med att InQuire fortsätter växa stärker vi nu vårt Operations-team med en Logistics Planning & Forecasting Specialist. Här får du en nyckelroll i att utveckla våra leveransplaner, analysera komplexa flöden och skapa effektiva logistiklösningar som gör skillnad – varje dag.
Om rollen
Som Logistics Planning & Forecasting Specialist arbetar du med att utveckla och optimera våra leveransplaner för att skapa en leveranskedja där kvalitet, leveransprecision, hållbarhet och kostnad samverkar på bästa sätt.
Du analyserar flöden, prognoser och volymer för att identifiera förbättringsmöjligheter och omsätter dina insikter till smartare arbetssätt och effektivare logistiklösningar.
Rollen innebär ett nära samarbete med kunder, transportörer och flera interna funktioner. Du blir en viktig länk mellan strategi och operativ leverans och bidrar till att våra lösningar fortsätter ligga i framkant.
Hos oss kommer du bland annat att
utveckla och underhålla effektiva leveransplaner
analysera volymer, prognoser och leveransmönster
identifiera förbättringsmöjligheter och driva optimeringsinitiativ
skapa smarta planeringsgrupper och effektiva ruttkombinationer
säkerställa att leveransplaner kommuniceras och följs
samarbeta nära kunder, transportörer och kollegor inom Operations
bidra till att utveckla våra arbetssätt och logistiklösningar.
Det här är en roll för dig som tycker om att kombinera analys, affärsförståelse och samarbete för att skapa konkreta resultat.
Vem är du?
Vi tror att du är en analytisk person som motiveras av att lösa komplexa utmaningar och hitta smartare sätt att arbeta.
Du trivs i en roll där du får ta eget ansvar, arbeta strukturerat och samtidigt ha många kontaktytor. För dig är förändring något positivt och du ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Vi tror att du har:
eftergymnasial utbildning inom logistik, Supply Chain eller motsvarande
flera års erfarenhet av taktisk eller komplex planering
god analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete
ett stort intresse för logistik, optimering och affärsutveckling.
Därför ska du välja InQuire
Hos oss får du mer än ett nytt jobb – du blir en del av ett företag där människor, innovation och utveckling står i centrum.
Vi tror på frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en kultur där idéer uppmuntras och omsätts till verklighet. Här får du möjlighet att påverka både din egen utveckling och hur framtidens logistiklösningar skapas.
Hos oss får du bland annat:
en viktig roll i ett växande logistiktechbolag
möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och affär
engagerade kollegor med hög kompetens och stark laganda
en kultur som präglas av ansvar, samarbete och framåtanda
moderna lokaler i vårt Game Changing Center i Lidköping
möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Låter det här som nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Jenny Albinsson, Operations Manager via mail: jenny.albinsson@inquire.se
Välkommen till InQuire – där vi tillsammans skapar framtidens logistik. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: info@inquire.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Log. Planning & Forecasting". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inquire AB
(org.nr 556819-1042), http://www.inquire.se
Strandgatan 40 (visa karta
)
531 60 LIDKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
InQuire AB Jobbnummer
9970175