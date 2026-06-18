Butikssäljare Frukt & Grönt - Stora Coop Borås
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Borås Visa alla butikssäljarjobb i Borås
2026-06-18
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, Svenljunga
, Ulricehamn
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, Svenljunga
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Stora Coop Borås är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 7-22 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken drivs idag av 38 fast anställda, plus ytterligare ett antal anställda med olika former av tidsbegränsade anställningar.
Vi söker nu dig som vill vara med och se till att vår Frukt & Grönt - avdelning blir till något alldeles extra!
För att passa i rollen vill vi att du;
Har ett stort intresse för mat generellt och gärna ett speciellt intresse för just frukt och grönt
Älska sälj och kundmöten
Vara duktig på att kommunicera och inspirera
Har en servicekänlsa utöver det vanliga
Trivas med att vara på språng och att arbeta i högt tempo
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid om 30h/v. Önskat tillträde så snart som möjligt, men sker enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag. Arbetstiderna varierar och förekommer både dag- och kvällstid samt helger.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Färskvaruchef Aida Tutic E-post; boras.sc.farsk@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV.
God svenska i tal och skrift är ett krav
Tidigare erfarenheter från arbete i dagligvaruhandeln är ett krav
Tidigare erfarenhet från arbete med Frukt & Grönt är mycket meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
504 52 BORÅS Arbetsplats
Stora Coop Borås Jobbnummer
9970173