Lärare/Speciallärare till Stadsparksskolan åk 7-9, Partille kommun!
Partille kommun / Speciallärarjobb / Partille Visa alla speciallärarjobb i Partille
2026-06-18
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Vill du göra skillnad för elevers lärande och utveckling? Nu söker vi en engagerad och kompetent speciallärare som vill bli en del av vårt team på Stadsparksskolan
Du kommer tillsammans med kollegiet ansvara för ett mindre sammanhang och elevens lärande och utveckling, vilket innebär mentorskap, organisera lärprocessen inkl. planering, genomförande och systematisk uppföljning. Du tror på kollegialt lärande och att arbeta tillsammans där man delar erfarenheter, reflekterar över vardagshändelser i klassrummet och har en öppen inställning till vad andra tänker och tycker.
Detta innebär:
Planera för och undervisa elever i behov av stöd i mindre sammanhang
Kontakt med ämneslärare
Mentorskap
Kontakt med vårdnadshavare
Ingå i skolan stödteam med specialpedagog, speciallärare Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare med specialpedagogisk kompetens. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med NPF, svag teoretisk begåvning och språklig sårbarhet. Det är meriterande om du har behörighet i kärnämnena och SO samt erfarenhet av undervisning i mindre sammanhang.
Vi tror att du som söker har en god pedagogisk förmåga, är flexibel samt har förmåga att snabbt anpassa dig till ändrade omständigheter och situationer. Du behåller ett professionellt förhållningssätt även i pressade situationer. Vidare är du lösningsorienterad och arbetar aktivt för att hitta lösningar när utmaningar uppstår. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och samarbetar med alla elever, vårdnadshavare, lärare och personal som du möter. Förändringar är en naturlig del i ditt sätt att tänka och är gärna med och bidrar till skolans utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Vi är en skola i centrala Partille – med nära till Kulturum, grönområden och trivsamma miljöer. Hos oss går cirka 300 elever i årskurs 7 till 9.
På stadsparksskolans arbetar vi utifrån vår helhetsidé:
"Vi bedriver en medveten undervisning, som bygger på elevernas delaktighet, våra resultat och styrdokument."
Hos oss i Partille kommun står alla människors lika värde i centrum. Med stort engagemang och korta beslutsvägar skapar vi tillsammans trygghet, kvalitet och utveckling för våra invånare.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
• Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem
• Har du skyddad identitet? Ring Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten
• Vi tar inte emot några personliga brev
• Inför anställning behöver du kunna styrka din identitet och, vid behov, arbetstillstånd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille Kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
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433 33 PARTILLE Arbetsplats
UF, Grundskola, Stadspark 7-9 Kontakt
Thomas Hunter, Sveriges Lärare samt SACO 0739-209660 Jobbnummer
9970177