Personlig assistent 50% - perfekt att kombinera med studier
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-06-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Tycker du om att odla, baka och vara ute i naturen? Har du tålamod, humor och kanske spelar ett instrument? Vill du arbeta som min personliga assistent i ett vikariat på cirka 50% som går fint att kombinera med studier eller andra projekt?
Jag är en kreativ kille i 30‐årsåldern med omfattande funktionsnedsättningar och sjukdomar. Jag bor med goda kommunikationer både till Lund och Malmö.
Jag tycker om att vara ute i naturen runt om i Skåne, odla i trädgården och följa det som växer. Jag gillar även att baka, bada och hitta på roliga saker i vardagen. Foto och bildskapande är också en viktig del av mitt liv – jag har en blogg, haft utställningar och skapat fotoböcker.
I arbetet ingår att assistera mig i min personliga omvårdnad och i mitt vardagsliv – hemma, när jag träffar kompisar och i mina olika intressen.
Om dig:
Du som söker är en ansvarsfull, lyhörd och närvarande person med lugn, noggrannhet och en positiv syn på livet. Du har nära till skratt, glimten i ögat och en nyfiken inställning.
I ditt arbete som min assistent är det viktigt att du kan lyssna in mig och anpassa dig efter vad jag behöver i stunden. Du behöver kunna följa en plan, men också vara flexibel när situationen förändras – alltid med fokus på att jag ska kunna leva mitt liv så som jag vill.
Vi välkomnar särskilt dig som har ett intresse för, eller erfarenhet av, pedagogik och kommunikation, eftersom vårt samarbete bygger på ett nära, lyhört och tydligt samspel.
Det är ett extra plus om du:
Gillar att odla, baka eller vara kreativ tillsammans med mig i vardagen
Har intresse för musik - kanske spelar du ett instrument
Har ett pedagogiskt sätt och gillar att hitta vägar för kommunikation och samspel
Är nyfiken, vill lära dig nytt och utvecklas
Viktigt för tjänsten:
Du är rök- och snusfri
Du talar och förstår svenska flytande
Du har inga husdjur hemma på grund av allergi
Körkort är önskvärt då jag gärna gör utflykter med min bilPubliceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på cirka 50 % i kombination med arbete en helg per månad, samt möjlighet att arbeta extra vid behov.
Start sker enligt överenskommelse och vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta både under höst- och vårtermin 2026-2027 och att du är intresserad av ett längre samarbete då det finns goda möjligheter till en mer långsiktig och fast tjänst för rätt person.
Mina assistenter brukar tycka att det är både utvecklande och roligt att arbeta hos mig. Tjänsten passar perfekt att kombinera med annat, till exempel studier, eget företagande eller ett annat jobb. Flera av mina assistenter har till exempel undervisat i yoga, satsat på idrott eller arbetat med kreativa projekt vid sidan av.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan – berätta gärna om dig själv, dina intressen och varför du skulle vilja arbeta just med mig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
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Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
212 91 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9970174