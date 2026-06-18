Personlig assistent med erfarenhet av autism till kille i Göteborg
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-18
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Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.Företaget
Kunden är en 20-årig kille som bor tillsammans med sin mamma i Hisingsbacka i Göteborg. Han har autism och har ett omfattande behov av stöd för att trygga sin vardag under hela dygnet både i och utanför hemmet. Han har ett varierat kommunikationssätt och använder sig av Tecken som stöd (TAKK) och teckenspråk, samt ljud och egna tecken. Hans intressen är nästan uteslutande sådant som innebär fart och rörelse: Liseberg (åker allt), Jumpyard, simning, ridning, gokart, utflykt till 4H-gård, promenader mm.
I arbetet med kunden tillämpas ett lågaffektivt bemötande (LAB) i kombination med ett starkt fokus på motiverande arbete.
• Motivationsarbete: En stor del av det dagliga arbetet handlar om att inspirera och motivera kunden att utföra olika moment och delta i aktiviteter. Det krävs att personalen har förmågan att läsa av dagsformen och hitta rätt nycklar för att uppmuntra kunden på ett positivt sätt. - Lågaffektivt bemötande: Vi arbetar förebyggande för att skapa en trygg miljö utan stress. Vi undviker konfrontationer och ställer krav på ett sätt som är anpassat efter kundens förutsättningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i dig själv och som förstår vikten av ett lågaffektivt förhållningssätt. Arbetet kräver att du som assistent är bekväm med ett högt tempo och som trivs med att vara ute på aktiviteter. Då kommunikationen är central är det meriterande med erfarenhet av teckenspråk eller tecken som stöd, men det viktigaste är lyhördhet och förmågan att anpassa sitt språk. Erfarenhet av autism och LAB är starkt meriterande.
För tjänsten krävs det att du:
har tidigare kunskap om eller intresse för att arbeta med LAB (lågaffektivt bemötande)
har goda kunskaper i svenska
har fysisk och psykisk förutsättning för att åka alla åkattraktioner på Liseberg då kunden besöker nöjesparken i princip varje helg
att du inte är allergisk mot eller rädd för hundar då hund finns i kundens hem
För tjänsten är det meriterande om du:
har erfarenhet av arbete där det förekommit utåtagerande och/eller självskadebeteende
har genomfört utbildning inom lågaffektivt bemötande eller är villig och intresserad av att gå utbildning inför arbete hos en kund där det förekommer utmanande beteenden
har tidigare erfarenhet av alternativ kommunikation som teckenspråk eller TAKK
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 80 %. Arbetstiderna är förlagda till dag och kväll varierat på schema och det är dubbelassistans alla aktiva timmar 06:00-22:30 oavsett om du arbetar dagpass eller kvällspass.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Emmelie Karlsson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7931038-2059849". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
412 50 (visa karta
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412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9970159