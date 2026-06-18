Informationsförvaltare med inriktning informationsstrukturer
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-06-18
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Vill du arbeta som informationsförvaltare med fokus på informationsstruktur i en utvecklande och föränderlig miljö där du har en central roll i att säkerställa kvalitet och struktur av anläggningsnära information i en samhällskritisk verksamhet? Sök då tjänsten som informationsförvaltare på Svenska kraftnät.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
I rollen som informationsförvaltare kommer du tillsammans med dina kollegor att driva och utveckla arbetet med informationsstruktur och datakvalitet kopplat till Svenska kraftnäts anläggningsinformation. Du kommer att tillhöra enheten Informationsförvaltning och stöd. Enheten har en central roll i att samordna informationsförvaltningen och stödja verksamheten i arbetet mot en mer strukturerad och datadriven organisation.
Tjänsten innebär att du har en strategisk och samordnande roll med många kontaktytor inom verksamheten. Du arbetar nära både verksamhet och IT i frågor som rör informationsstruktur, datakvalitet och utveckling av arbetssätt. Rollen ställer krav på ett helhetsperspektiv, där du fångar verksamhetens behov och omsätter dessa till hållbara lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva och ansvara för utveckling och metoder för förvaltning av anläggningsinformation.
Driva och ansvara för arbete kring datakvalitet, organisering, och kravställning kring anläggningsinformation.
Tillsammans med de andra informationsförvaltarna delta i vidareutveckling av informationsförvaltningen för anläggningsinformation på division Nät.
Medverka till utveckling och kravställning kring arbetssätt och processer inom informationshantering för anläggningsinformation.
Vi är en enhet på 5 anställda med stor kompetens och driv samt vana vid att arbeta med många olika kontaktytor både inom myndigheten och med externa samverkansparter.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som samarbetar väl med både interna och externa kollegor och har förmåga att koordinera komplexa arbetsuppgifter tillsammans med andra. Du är analytisk och har lätt för att se samband i komplex information. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter till förbättring och utveckling. Du trivs även med att arbeta strukturerat i en föränderlig miljö där det händer mycket.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis informationsteknik, samhällsbyggnad eller energi, alternativt motsvarande erfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdig. Vidare har du:
Minst 2 års erfarenhet inom digital hantering av anläggningsinformation.
Minst 2 års erfarenhet av operativt datakvalitetsarbete, kanske som informationssamordnare, dokumentationsansvarig eller dokumentationsingenjör.
Erfarenhet av att arbeta med informationsmodeller i någon form.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskap och förståelse av anläggningsinformation för elkraft.
Teknisk förståelse för begrepp inom elkraft.
Erfarenhet av arbete med RDS (Reference Designation Systems).
Kunskap om ISO 81346, CoClass eller andra standarder kopplade till informationshantering
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Göteborg, Sundbyberg eller Västerås.
Sista ansökningsdag 2026-08-18. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi använder således inte personligt brev i urvalsarbetet.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
I tjänsten kan resor till våra anläggningar runtom i Sverige förekomma.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Lina Broström, rekryterande chef, 070-536 37 20
Anna Setterberg, ansvarig rekryterare, 08 764 2583 eller anna.setterberg@jeffersonwells.se
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9970165