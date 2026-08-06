Lärare förskoleklass

Borgviks skola Ekonomisk förening / Grundskollärarjobb / Grums
2026-08-06


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Borgviks skola är en liten F-6 skola som ligger i natursköna Borgvik ungefär 15 km från Grums och 40km från Karlstad. Vi söker en lärare för att undervisa en liten förskoleklass med start snarast. Det är en chans att få arbeta med stor frihet och flexibilitet på en liten och dynamisk skola där du kan vara med och utveckla verksamheten med dina egna idéer, metoder och din positiva attityd. Ett genuint intresse för barn och förmåga att skapa goda relationer är av stor vikt.
Mer om oss finns på vår hemsida www.borgviksskola.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: rektor@borgviksskola.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Borgviks skola Ekonomisk förening
Sparnäs 10 (visa karta)
664 95  BORGVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Borgviks skola

Jobbnummer
10024083

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