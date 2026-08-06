Lärare förskoleklass

Borgviks skola är en liten F-6 skola som ligger i natursköna Borgvik ungefär 15 km från Grums och 40km från Karlstad. Vi söker en lärare för att undervisa en liten förskoleklass med start snarast. Det är en chans att få arbeta med stor frihet och flexibilitet på en liten och dynamisk skola där du kan vara med och utveckla verksamheten med dina egna idéer, metoder och din positiva attityd. Ett genuint intresse för barn och förmåga att skapa goda relationer är av stor vikt. Mer om oss finns på vår hemsida www.borgviksskola.se.