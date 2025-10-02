Lärare F-6 i flexverksamhet
2025-10-02
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom kommunens förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasiet och vuxenutbildning.
Norrbackaskolan är en F-6-skola i Märsta, belägen nära skog och äng. Vi har två klasser per årskurs från förskoleklass till årskurs 6, samt en förberedelseklass med elever i olika åldrar.
Vårt arbete utgår från att skapa en likvärdig och tillgänglig undervisning där alla elever får möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Lärmiljöerna utformas med fokus på trygghet, delaktighet och studiero.
Just nu befinner vi oss i ett utvecklingsarbete med särskilt fokus på undervisningens kvalitet. Vi söker medarbetare som vill vara en aktiv del av detta arbete och som tillsammans med oss vill bidra till att skapa en hållbar lärmiljö där varje elev kan lyckas.
Vill du vara med och skapa en skola där alla elever får möjlighet att lyckas? Vi söker nu en engagerad lärare till vår flexverksamhet på Norrbackaskolan en flexibel organisation som finns på alla grundskolor i Sigtuna kommun.
Flex är en del av skolans helhet och samverkar nära den ordinarie undervisningen. Här möter vi elever i behov av stöd eller särskilt stöd i ett mindre sammanhang ibland mer omfattande, ibland under kortare perioder alltid med målet att stärka elevens skolnärvaro och måluppfyllelse.
Som lärare i Flex får du vara med och göra skillnad varje dag genom att skapa trygghet, bygga relationer och forma undervisning som ger eleverna bättre förutsättningar att nå sina mål.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet i flera ämnen som kan ta ett tydligt ledarskap i undervisningen och skapa en trygg och lugn lärmiljö. Du ser varje elevs potential och arbetar utifrån en positiv och utvecklingsinriktad elevsyn.
Det är även en fördel om du har erfarenhet och kunskap inom specialpedagogik, samt förmåga att möta olika elevers behov genom anpassningar, särskilt stöd och ett inkluderande arbetssätt.
Vi söker dig som är relationsskapande och tar initiativ i sociala sammanhang, har lätt för att knyta nya kontakter och engagerar dig i samarbeten. Du är strukturerad och målmedveten, arbetar enligt tydliga processer, planerar och organiserar ditt arbete noggrant samt säkerställer att uppgifter blir slutförda i tid.
Du är trygg och stabil även i osäkra situationer, står tydligt för dina åsikter och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt genom att skilja på sak och person. Samtidigt är du samarbetande och anpassningsbar, med ett prestigelöst förhållningssätt som fokuserar på att hitta lösningar som gynnar alla parter och bidrar till gemensamma mål.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
