Lärare F-3 till Orrvikens skola
Orrvikens skola är en F-6-skola i Östersunds kommun och vi söker nu en lärare till årskurs F-3. Hos oss får du arbeta i en trygg och utvecklande skolmiljö där elevernas lärande, trygghet och nyfikenhet står i centrum.
Ditt uppdrag
Ditt huvudsakliga uppdrag är undervisning i förskoleklass till årskurs 3, i nära samarbete med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare. Skolan präglas av god gemenskap, tydliga strukturer och ett gemensamt ansvar för alla elever F-6.
Som lärare hos oss på Orrviken skolan får du:
• En lärartjänst med huvudsaklig placering i åk F-3
• Arbete på en trygg och småskalig F-6-skola
• Kollegialt samarbete och gemensamt pedagogiskt ansvar
• Närhet till natur som en del av undervisningen
Vi söker dig som:
• Är legitimerad grundlärare med behörighet för åk F-3
• God kunskap i det svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av undervisning i åk F-3
• Erfarenhet av arbete på F-6-skola
• Kunskap om språkutvecklande arbetssätt och/eller tidig läs- och skrivinlärning
Vi söker dig
Vi söker dig som planerar, genomför och följer upp undervisning med fokus på elevers lärande och utveckling. Du skapar en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö och har god förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevers olika behov. Du samarbetar väl med kollegor och bidrar till skolans gemensamma utvecklingsarbete. Vi ser även det som viktigt att du har ett professionellt och respektfullt bemötande av elever och vårdnadshavare.
Orrvikens skola är en del av Östersunds kommuns grundskolor och erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas tidiga skolår.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Rektor
Jonas Toftén jonas.toften@ostersund.se 0761142297
9820837