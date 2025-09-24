Lärare F-3 till Maria Parkskolan
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Maria Parkskolan är Helsingborgs stads största grundskola, belägen i norra Helsingborg. Här går cirka 1000 elever, varav 400 deltar i fritidshemsverksamheten. Skolan är naturskönt belägen i Maria Park och i en nybyggd del i Mariastaden. Området erbjuder närhet till Pålsjöskog, stranden, havet och stadens puls. Vår verksamhet omfattar årskurserna F-9, fritidshem samt anpassad grundskola.
Maria Parkskolan är en mångfacetterad skola där vi strävar efter att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla elever. Vi arbetar systematiskt med kvalitet och utveckling för att säkerställa god undervisning och en trygg skolmiljö för våra elever.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en F-3 lärare till ett vikariat i åk 2. Som pedagog ska du genomföra planeringar, undervisning, utvärdering, pedagogisk dokumentation, mentorskap och kontakt med vårdnadshavare. Hos oss lägger vi stor vikt vid det gemensamma arbetet i arbetslag och årskurslag där fritids är en naturlig del av skolans hela dag. Du leder och utvecklar det pedagogiska arbetet och skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Här välkomnas du till en arbetsplats med god stämning, där man får lov att utgå från sig själv som pedagog och där man värnar om allas lika värde.
Din undervisning tar utgångspunkt i elevernas behov, intresse och erfarenheter samtidigt som du kontinuerligt utmanar eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäcker. Du erbjuder en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du har examen som F-3 lärare eller motsvarande behörighet. För att lyckas i ditt arbete behöver du ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. SvA behörighet är meriterande. Du som söker nya utmaningar eller ska påbörja din resa som lärare och vill arbeta på en skola där alla får vara med. Vi precis som du drivs av att påverka, utvecklas och lära av varandra. Välkommen till oss!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande under hela rekryteringsprocessen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Anställningsform: ferietjänst, visstid
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: fram till 2025-12-19
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
