Lärare F-3 Bergshamraskolan, Solna stad
2025-09-23
Är du nyfiken på att arbeta i en växande skolmiljö och vill vara med och säkerställa en bra skolgång för våra elever där samarbete är avgörande och där din kompetens gör stor skillnad? Sök då gärna tjänsten som lärare i åk F-3 hos oss på Bergshamraskolan!Publiceringsdatum2025-09-23Om företaget
Vi är en tvåparallellig skola med just nu cirka 360 elever i årskurs F-7 där högstadiet successivt
byggs ut och blir fullskaligt ht 2027.
Skolan ligger nära Edsviken och Ulriksdals slottspark, vilket innebär att vi har naturen runt knuten men samtidigt bara 12 minuter med tunnelbana till centrala Stockholm. På Bergshamraskolan arbetar vi aktivt med strukturer och arbetssätt i syfte att skapa delaktighet på skolan. Vi är skolan "mitt i byn" där vi arbetar tillsammans med kollegor i en trivsam miljö. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade och kunniga kollegor som ser till elevernas bästa i vårt dagliga arbete. Tillsammans med eleverna har vi tagit fram värdeorden Trygghet, Kunskap och Gemenskap som ligger till grund för vårt dagliga arbete på skolan.
Vad innebär arbetet?
Tjänsten innebär mentorskap i en åk 1 med undervisning i alla teoretiska ämnen. Du arbetar i nära samarbete med en fritidspersonal som är knuten till klassen. I vår skolutveckling har vi under flera år fokuserat på tillgängligt lärande och ser att samarbete är nyckeln till ett gemensamt lärande och ökat elevresultat. Framåt satsar vi på att arbeta än mer förebyggande och främjande med trygghetsarbete och utveckling av den digitala kompentensen hos våra pedagoger och elever.
Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen både självständigt och i samarbete med lärarlaget. Dessutom ser du till att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt för att säkerställa att alla processer genomförs med hög kvalitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som
- är legitimerad lärare för åk F-3
- har erfarenhet av att arbeta som lärare
- är väl insatt i läroplanens alla delar och övriga relevanta styrdokument
- är väl förtrogen med digitala verktyg som du använder på ett kreativt sätt i undervisningen samt för egen planering, uppföljning och dokumentation
- har en vana av att arbeta med elevdokumentation såsom pedagogisk utredning och IUP
- behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Som person är du lyhörd för elevernas behov. Du är tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har en god förmåga för att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt. Du är intresserad av att driva skolans och elevernas utveckling framåt och kan fånga elevernas uppmärksamhet och skapa delaktighet och motivation i olika aktiviteter. Du är en trygg person med god pedagogisk insikt som klarar att leda grupper och individer.
Du har, precis som vi, ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kollegor och elever. Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas och du har förmågan att skapa situationer där elever lyckas.
Mer information om ansökan
Tjänsten är ett vikariat på 100% fram till sommaren med tillträde snarast. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till biträdande rektor Malin Blix på malin.blix@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5/10 2025. Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning inom skolan.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar för omsorg och utbildning av barn och ungdomar. I verksamheten ingår förskola och öppna förskolan, fritidshem, grundskola, gymnasium, anpassad skola och anpassad gymnasieskola.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Bergshamraskolan Kontakt
Malin Blix, bitr. rektor 08-7462324 Jobbnummer
9523053