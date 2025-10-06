Lärare F-3
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Du vet att lärglädje gör skillnad på riktigt.
Det gör vi med. Hos oss bidrar du till något större genom att skapa ett lustfyllt lärande för våra barn och elever - varje dag, hela vägen!
Ditt nya jobb
Är du intresserad av uppdraget som lärare på Bymarken so i Jönköping? Då är du välkommen att söka den lediga tjänsten hos oss på Hisingstorpsskolan.
Vi söker en kollega till lågstadiet på Hisingstorpsskolan. Som lärare på lågstadiet får du en central roll i att skapa en trygg, inspirerande och positiv skolgång för våra elever. Hos oss arbetar du i ett arbetslag tillsammans med dina kollegor och ni har ett gemensamt ansvar att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Tillsammans i arbetslaget kartlägger, bedömer och analyserar ni elevernas kunskaper för att på bästa sätt skapa goda förutsättningar för varje barns lärande och utveckla undervisningen utifrån elevernas behov. I ditt uppdrag som lärare hos oss bidrar du till en trivsam arbetsmiljö på skolan.
Välkommen till oss
Vårt skolområde består av två grundskolor, Hisingstorpsskolan F-6 och Vätterslundsskolan F-3. Skolorna är belägna i natursköna omgivningar på Bymarken i de västra delarna av Jönköping med närhet till naturen och vår "skolskog". För närvarande finns cirka 520 elever och ett 70-tal medarbetare inom skolområdet. Hisingstorpsskolan är en skolenhet med elever i åk F-6. Skolan är organiserad i ett arbetslag kring varje årskurs och det finns fem fritidshem på skolan. Skolområdet präglas av medarbetarnas strävan att bedriva undervisning av mycket god kvalitet, studiero och hög måluppfyllelse. Sedan några år arbetar vi aktivt med faddergrupper och rastverksamhet som en del i trygghetsarbetet.
Vi har en hög behörighet och är en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att vi tillsammans skapar en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. Arbetet på skolområdet leds av en rektor och två biträdande rektorer. https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som har examen och är legitimerad F-3 lärare med behörighet att undervisa i ämnet svenska.
Vi söker en lärare som brinner för läraruppdraget och att undervisa på lågstadiet. Du är förtrogen med läroplanen och trygg i din yrkesroll samt i de uppgifter som ingår i uppdraget. Du är en tydlig ledare som är kommunikativ och har god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du arbetar strategiskt och strukturerat för hög måluppfyllelse, trygghet och studiero. Du är flexibel och ser till verksamhetens helhet och utvecklingsbehov. Du tar tillsammans med övriga kollegor ett gemensamt helhetsansvar för en trivsam arbetsmiljö på skolan som främjar lärande och utveckling under elevernas hela skoldag.
Du har goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift, god vana att dokumentera ditt arbete och har god kompetens gällande IT och digitala verktyg. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare F-3 hos oss.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
