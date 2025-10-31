Lärare CNC
2025-10-31
Karlstads kommun utvecklar ett industritekniskt centrum med målet att bidra till att Karlstadsregionen är en nationell och regional tillväxtmotor.
Genom att industricentret utvecklas och drivs i mycket nära samarbete med industriföretag och Karlstads universitet får vi en direkt koppling till akademi och arbetsliv, vilket gör att våra utbildningar alltid är relevanta och efterfrågade. Målet är att ge våra elever, studenter och yrkesverksamma stora karriärmöjligheter, samtidigt som företagen får tillgång till rätt kompetens.
Som del i satsningen startar Karlstads teknikcenter yrkesvuxutbildningen CNC- och verkstadsteknik.
Karlstads Teknikcenter är en del av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i koncernen Karlstads kommun. Karlstads Teknikcenters uppdrag är att tillsammans med näringslivet investera i framtiden genom att skapa utbildningar och lärmiljöer som förser arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. På skolan genomförs ett flertal yrkeshögskoleutbildningar, gymnasieingenjörsutbildningar och uppdragsutbildning. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lärare som ska vara med och undervisa och utveckla våra nya yrkesutbildningar med en första inriktning mot skärande bearbetning/CNC.
I tjänsten kommer du att jobba med vuxna elever.
Du arbetar med att utveckla undervisningen utifrån Skolverkets yrkespaket, i nära samverkan med våra industriföretag. Du kommer även att ha ett nära samarbete med stödfunktioner och kollegor inom förvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare alternativt har lång yrkeserfarenhet inom skärande bearbetning/CNC. Du har god pedagogisk förmåga och har lätt för att omvandla din praktiska erfarenhet till teoretisk och praktisk undervisning i klassrummet.
Viktigt är även att du har erfarenhet av att arbeta med programmering av CNC-maskiner samt vana av att arbeta med Office 365.
Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och bra kunskaper i engelska samt körkort B är även ett krav.
Vi ser gärna att du är testledare för grönt certifikat inom CNC, alternativt att du har grönt certifikat/blått certifikat. Har du utbildning på yrkeshögskolenivå/högskolenivå inom skärande bearbetning och kunskaper i andra språk ser vi det som ett plus. Det är meriterande om du har goda kunskaper inom och erfarenhet av CAD/CAM och datorstyrd produktion.
Som person utgår vi från att du är lyhörd och flexibel med god samarbetsförmåga. Du både kan och vill ta stort ansvar för att skapa en attraktiv och modern yrkesutbildning där eleverna trivs och utvecklas.
Du ser vikten av samarbete i ett kollegialt sammanhang och bidrar aktivt till nya idéer inom ramen för undervisningen och strävar efter att motivera alla elever utifrån deras skiftande bakgrund och förutsättningar. Vi ser att du arbetar för att hålla en god kvalitet i undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning under förutsättning att du har en lärarlegitimation. Har du ingen legitimation får du en visstidsanställning med en handlingsplan som innebär att du läser in legitimationen under pågående anställning.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstads Teknikcenter Kontakt
Maria Edvardsson 054-5401377 Jobbnummer
9582526