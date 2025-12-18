Lärare Bild
2025-12-18
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Beskrivning Enhet/Avdelning
Enhet/Avdelning Hemmestaskolan är en F-9 skola med drygt 630 elever i årskursvisa
arbetslag.
Vi är en skola som alltid ska vara en organisation där alla barn är allas barn
och där alla medarbetare tas på allvar och lyssnas på. På Hemmestaskolan arbetar vi
aktivt med inkluderande lösningar som ska genomsyra både lektioner och rastaktiviteter
samt skolans omgivningar. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam med bred
kompetens som samarbetar nära med arbetslagen. Vi är en mobilfri och trygg skola,
samtidigt som alla våra elever har tillgång till digitala verktyg som en del av
undervisningen.
Vi söker nu en legitimerad lärare i Bild. Är du en innovativ person som vill vara delaktig i
ett arbetslag där samarbete mellan kollegor och en positiv elevsyn är ledstjärnor, så är
detta kanske platsen för dig?
Arbetsbeskrivning (arbetsuppgifter)
Som lärare i Bild förväntas du planera, undervisa och utvärdera undervisningen i
enlighet med läroplanen. I tjänsten ingår även mentorskap. Du vill hela tiden utveckla
och förbättra din praktik genom att systematiskt utvärdera den. Du förväntas ha
varierande och lustfylld undervisning. Samarbete med kollegor är en viktig del av arbetet
för att skapa inkluderande och stimulerande lärmiljöer för våra elever. Du kommer att
vara med mentor till en klass på högstadiet och du förväntas bidra till arbetslagets olika
gemensamma uppgifter.
Vi söker En legitimerad lärare med behörighet att undervisa i Bild. Erfarenhet av
undervisning är meriterande. Du bör ha förmåga att skapa goda relationer med elever,
föräldrar och kollegor. Vi värdesätter att du är engagerad och flexibel med en vilja att
ständigt utvecklas i din yrkesroll. God samarbetsförmåga och vana att arbeta i team är
också viktiga egenskaper för denna tjänst.
För denna tjänst krävs uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan. Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Publiceringsdatum2025-12-18
• Lärare i grundskolan, årskurs 7-9 - erfarenhet efterfrågas
Anställningen avser heltid som lärare i Bild och mentorskap.
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Sök jobbet
Sista dag att ansöka är 16 januari
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
- Caroline Nerén, 0857048700
- Joakim Wiklund, 08-57048710
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/560". Omfattning
