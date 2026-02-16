Lärare årskurs 7-9, SO
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Södervärnskolan
Södervärnskolan är en grundskola med verksamhet för elever i årskurs 4-9.
Skolan har i dagsläget cirka 670 elever, varav cirka 150 i årskurs 4-6 och resterande i årskurs 7-9. Det finns även fritidshem på skolan. Upptagningsområdet är södra Visby, Eskelhem, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla.
Södervärnskolan arbetar aktivt med att lägga grunden för ett gott lärandeklimat genom att skapa goda relationer så att eleverna trivs och är trygga. I undervisningen är utgångspunkten den enskilde elevens behov och förmåga som utvecklas i grupp, med god samarbetsförmåga och social kompetens som följd. En förutsättning för elevernas lärande är att lärarna kan peka ut nästa steg i utvecklingsprocessen.
Detta ger eleverna möjlighet till en målbild att sträva mot och de ska veta på vilket sätt de ska ta sig dit. Eleverna ska lämna skolan som kunskapssökande och kritiskt granskande individer med gott självförtroende, humanistiska värderingar och engagemang.Skolan arbetar med dator som digitalt lärande verktyg och Unikum som lärplattform. På skolan finns nyrenoverat bibliotek och skolkafé samt socialpedagoger som extra trygghet för eleverna. Södervärnskolan har en bra idrottshall och tillgång till egna salar för hemkunskap och slöjd. Kurator och skolsköterska finns på skolan dagligen. https://gotland.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor-pa-gotland/sodervarnskolan-4-9Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som lärare i SO-ämnen i vårt fantastiska kollegium på Södervärnskolan, där du kommer vara med på en utvecklande resa tillsammans med oss! Du kommer undervisa i årskurs 7-9 samt vara mentor och ansvarig för en klass tillsammans med en kollega. I uppdraget ingår förutom att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas förutsättningar också att dokumentera elevernas lärprocess och tillsammans med övriga lärare bidra till utvecklingen av ämnet och skolans verksamhet.
Du kommer ingå i ett arbetsteam där ni tillsammans ansvarar för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du kommer på Södervärnskolan mötas av en entusiastisk och kompetent personalgrupp med framåtanda och en vilja att hela tiden utvecklas. Du kommer ha tillgång till ämneslärarkollegor som tillsammans planerar, utvärderar och följer upp undervisningen.
Vem är du?
Vi söker dig med ämneslärarexamen i ett eller flera SO-ämnen, särskilt efterfrågas samhällskunskap och geografi och att du har behörighet att undervisa i årskurs 7-9.
Du är trygg i din lärarroll, en tydlig ledare och väl förtrogen med skolans styrdokument. Vi ser att du har förmågan att möta eleverna individuellt och sprida en positiv studieatmosfär i din undervisning. Du kan skapa förtroendefulla relationer med elever och föräldrar, arbeta självständigt och ha ett gott ledarskap i och utanför klassrummet samt fångar och stimulerar elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
