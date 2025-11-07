Lärare åk 4 & 5 till Eklandaskolan
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Eklandaskolan i Mölndal är en F - 6 skola och har ca 480 elever. Vi är en viktig del av barnens väg från Eklandas förskolor till Fässbergsskolan där eleverna avslutar sin grundskoleutbildning. Denna väg kantas av stabilitet, trygghet och långsiktighet.
På Eklandaskolan fokuserar vi förutom på lärande också på kollegialt utvecklingsarbete och på att ha en positiv arbetsmiljö. Vi som arbetar på Eklandaskolan har ett stort engagemang, bred kompetens och en stark vilja till samarbete kring eleverna som går hos oss.
Eklandaskolan är en välorganiserad skola med en skolledning som består av en rektor och två biträdande rektorer där den ena ansvarar för grundskolan och den andra för fritidshem. Genom denna organisation får vi ett närvarande och operativt ledarskap vilket i sin tur leder till stort medinflytande och korta beslutsvägar. Allt för att tillsammans skapa en verksamhet anpassad till elevens behov.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.

Arbetsuppgifter
Detta vikariat består av två delar. Först mentorskap i en åk 4 fram till sportlovet, därefter mentorskap i en åk 5 till sommarlovet. I uppdraget ingår att undervisa och vara mentor. Du kommer att vara en del av ett arbetslag med lärarkollegor. I åk 4 ansvarar du för svenska, matematik, engelska och no, en grundplanering kommer att finnas från mentor som är tjänstledig. När du sedan går till mentorsuppdraget i åk 5 ansvarar du för engelska, svenska och no.
På Eklandaskolan arbetar vi med ett nära samarbete både när det gäller elevernas sociala utveckling och kunskapsutveckling. För att ge er bästa förutsättningar för detta har vi mycket schemalagd gemensam planeringstid i arbetslaget. Du kommer ha kollegor att planera, följa upp och utvärdera undervisningen tillsammans med.Kvalifikationer
Grundskollärare åk 4-6 - Meriterande
Utbildning i ämnena engelska, svenska och no.
Pedagogisk - Meriterande
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Relationsskapande - Meriterande
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll (på olika nivåer/internt/externt). Genom att du trivs i mötet med andra har du förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten.
Samarbetsinriktad - Meriterande
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
ÖVRIGT
