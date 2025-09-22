Lärare åk 1-6 Grebo skola
2025-09-22
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åtvidabergs Kommun i Åtvidaberg
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Utbildningsförvaltningen söker nu lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-6 på Grebo skola!
Grebo skola ligger i ett vackert naturområde med sjöutsikt, 2 mil från Linköping och 1,5 mil från Åtvidaberg. Här går elever från förskoleklass upp till och med skolår 6. En av våra framgångsfaktorer på skolan är den höga trivseln som råder både bland personal och elever. Våra prioriterade mål och fokus är att arbeta för en ökad måluppfyllelse samt ökad skolnärvaro hos eleverna.
På skolan finns också Grebo fritidshem där verksamheten är utformad så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Grebo förskola, skola och fritidshem arbetar utifrån att alla barn ges samma möjligheter, vi är alla olika men lika mycket värda.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som lärare på Grebo skola arbetar du i skolans flexverksamhet. I flexverksamheten tillbringar elever från olika årskurser delar av sin skoldag. I ditt uppdrag kommer du att stötta eleverna i såväl kunskapsutveckling, främst i svenska, engelska och matematik som psykosocial utveckling. Du kommer att driva och utveckla flexverksamheten på skolan samt samarbeta med övrig personal kring elevernas utveckling.
I arbetet samarbetar du med ansvariga klasslärare, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att stötta varje enskild elev att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad lärare i åk 1-6 med behörighet i svenska, matematik och engelska. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som lärare i åk 1-6. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete i mindre undervisningsgrupper.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och individers olika förutsättningar. Vi ser också att du förmågan att skapa goda relationer med andra människor genom att vara lyhörd, visa empati samt respekt.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 12 oktober.
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
Vi sköter hela rekryteringsprocessen själva och önskar därför denna gång inte några ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
