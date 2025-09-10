Lärare åk 1-3 sökes till Gunnaredsskolan
2025-09-10
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Vill du vara en viktig del av Gunnaredsskolan när vår kollega är föräldraledig?
Gunnaredsskolan är en liten, mångkulturell grundskola med elever från förskoleklass till årskurs tre.
Vårt fokus sedan flera år är att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Gunnaredsskolans prioriterade mål är språkutveckling och värdegrundsarbetet. Vi arbetar tillsammans, över elevernas hela skoldag för att de ska utvecklas så långt det är möjligt utifrån sin förmåga. Hos oss får du möta engagerade medarbetare och en närvarande skolledning.
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurserna 1-3. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i klassen. Du ingår i ett arbetslag för årskurs 2 och du har både erfarna och mer nyutbildade kollegor att planera tillsammans med. Vi hoppas att du ser det som ett stimulerande och utvecklande arbete där du får möjlighet att vara med och påverka verksamheten på Gunnaredsskolan.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurserna 1-3 i samtliga ämnen. Vi vill att du har stor kunskap om läroplanen och andra styrdokument.
Vi tror att du delar vår uppfattning om att det gynnar hela skolan att ha ett gott samarbete med varandra, eleverna och deras vårdnadshavare. Vi hoppas att du vill växa i ditt ledarskap och i att det känns motiverande och spännande att söka nya vägar för att skapa intresse och motivation hos elever vi möter. Vi tänker att du tycker om att ta egna initiativ och att vi tillsammans gläds åt goda resultat. Vi arbetar med läs - och skrivutveckling och har ett värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten.
Tjänsten är ett vikariat på sju månader med möjlighet till förlängning.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NC277339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Anna Börjesson anna.2.borjesson@grundskola.goteborg.se 031-366 45 62 Jobbnummer
9502769