Lärare 7-9 till Sanda högstadium
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-01-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Som anställd på Sanda Högstadium kommer du få vara med om en spännande resa - att forma en ny skola. Hösten 2025 flyttade vi in i en helt nybyggd skola där du får vara med och sätta din prägel på verksamheten.Ditt nya jobb
Sanda Högstadium är en årskurs 7-9 skola. Vi söker dig som är lärare med behörighet i minst två ämnen inför start hösttermin 2026. Då skolan växer behöver vi rekrytera 8-10 lärartjänster med olika behörigheter.
Du är medveten om vikten av att anpassa undervisningen till alla elevers behov och förutsättningar och vill ta ansvar både för din undervisning och gemensamma frågor på skolan. En självklar utgångspunkt i arbetet är att alltid sträva efter att skapa goda relationer till eleverna.
Du ingår i ett arbetslag och deltar i arbetslagets gemensamma arbete. Du bidrar i ett kollegialt samarbete till en god lärmiljö. Du samverkar även med övrig personal på skolan.
Du är mån om att hålla dig uppdaterad som lärare och i ditt ämne genom omvärldsbevakning, fortbildning och det kollegiala lärandet. Mentorskap är en central del i din roll genom sociala kontakter kring elever och klasser, kontakt med vårdnadshavare, frånvarohantering och utvecklingssamtal samt samarbete med myndigheter och socialtjänst. I din roll samverkar du med elevhälsoteamet. Du förutsätts kunna arbeta med digitala verktyg i din undervisning.
Välkommen till oss
Sanda Utbildningscentrum i Huskvarna består av fyra olika skolformer; gymnasiet, anpassad
gymnasieskola, anpassad grundskola och högstadium. På Sanda Utbildningscentrum studerar drygt 1400 elever. Mellan de här fyra skolformerna har vi ett nära samarbete kring personal, lokaler och gemensamma aktiviteter.
Högstadiet på Sanda är en skola med ett tydligt idrottsfokus - något som har präglat vår verksamhet sedan starten för drygt tio år sedan och fortsatt göra det när vi växer. Sedan höstterminen 2025 tar vi in ungefär 100 elever från vårt upptagningsområde och ytterligare 100 elever genom antagning i specialidrott. Hälsa och idrott är en del av vårt DNA och vi värnar om en hållbar hälsa för både elever och personal.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/sanda-hogstadium-7-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är utbildad och legitimerad lärare för årskurs 7-9 med behörighet i minst två ämnen utifrån verksamhetens behov.
Som lärare på Sanda högstadium är det en fördel om du har ett idrottsintresse eftersom en stor del av eleverna är antagna via en idrottsprofil. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Du är duktig på att kommunicera med vårdnadshavare, elever och personal på skolan.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde är 2026-08-07 eller annat efter överenskommelse.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Urval och intervjuer sker fortlöpande med start vecka 8.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare 7-9.
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/68". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Peter Brandt 036-106571 Jobbnummer
9695790