Lärare 4-9 Bild
2026-01-16
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Ljungviksskolan är en F-9 skola i Gråbo i Lerum. Vi har strax över 400 elever. I bild undervisar vi i dagsläget högstadiet från vår grannskola Röselidsskolan.
Skolans har satsat på fina ateljéer i slöjd och bild och våra elever tycker om skapande. På vår skola vill vi ha eleven i fokus i alla beslut vi tar. Vi arbetar systematiskt med att utveckla vår undervisning. Våra elever trivs i skolan och har goda resultat i bild.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Undervisning i bildämnet främst på högstadiet.
I dagsläget har uppdraget helt fokus på bildämnet. Utifrån att vi kanske inte kommer att undervisa Rödelidsskolan nästa termin kan uppdraget komma att innehålla även andra uppgifter utifrån den sökandes kompetens.
Tjänsten kommer att tillsättas utifrån behov och utifrån överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker en utbildad lärare i bild med behörighet att undervisa på högstadiet.
Du är duktig på att strukturera din undervisning och skapa en trygg och kreativ miljö för eleverna. Du kan självständigt planera och bedriva undervisning utifrån elevernas olika förutsättningar och utvärdera din undervisning. Du är flexibel.
Du är tycker om att samarbeta med dina kollegor.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
