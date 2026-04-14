Lärare 4-6 till Fröviskolan
Lindesbergs kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Lindesberg Visa alla grundskollärarjobb i Lindesberg
2026-04-14
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindesbergs kommun, Grundskola i Lindesberg
Välkommen till Fröviskolan - en lagom stor skola där närheten till naturen bidrar till en trivsam vardag.
Fröviskolan är en F-6-skola med cirka 330 elever, fint belägen vid sjön Väringen. Här känner vi varandra, och vi lägger stor vikt vid relationer, samarbete och engagemang. Med två klasser i varje årskurs har vi en stabil organisation som ger bra förutsättningar för både elever och personal.
Skolan har en närvarande skolledning med rektor och biträdande rektor. Vi har också ett elevhälsoteam med kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolsköterska, samt en socialpedagog som bidrar till trygghet och stöd i elevernas vardag. Elevhälsan arbetar förebyggande och nära tillsammans med lärarna.
Hos oss står kunskap, glädje, trygghet och höga förväntningar i fokus. Vi vill att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Undervisningen präglas av engagemang, tydlighet och ett inkluderande arbetssätt där elevernas styrkor tas tillvara.
Du blir en del av ett kollegium med engagerade och kunniga medarbetare som samarbetar och stöttar varandra. Vi värnar om ett positivt arbetsklimat där både elever och personal får möjlighet att utvecklas.
Hos oss går trygghet, trivsel och utveckling hand i hand - för alla på skolan.
Tjänsten kan komma att förlängas och även övergå i en tillsvidareanställning, beroende på beslut framöver.
Känns det här som något för dig? Då hoppas vi att du vill söka tjänsten hos oss på Fröviskolan F-6!
Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 på Fröviskolan ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i enlighet med gällande styrdokument. Du skapar en trygg, stimulerande och strukturerad lärmiljö där elevernas nyfikenhet, lust att lära och utveckling står i fokus.
I uppdraget ingår att:
* bedriva undervisning med hög kvalitet och anpassa arbetssätt och metoder efter elevernas olika behov och förutsättningar
* arbeta språkutvecklande och med tidig läs-, skriv- och matematikutveckling
* kontinuerligt dokumentera, bedöma och följa upp elevernas kunskapsutveckling
* bidra till elevernas sociala utveckling och arbeta aktivt med trygghet, studiero och värdegrund
* samverka med kollegor i arbetslag samt delta i skolans gemensamma utvecklingsarbete
* ha ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare
* samarbeta med elevhälsoteamet kring elever i behov av särskilt stöd
Du förväntas vara en tydlig ledare i klassrummet, skapa goda relationer och ha höga, positiva förväntningar på alla elever. Uppdraget innebär även att bidra till skolans helhet och gemensamma ansvar för elevernas lärande och välmående.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6
* har god kännedom om och arbetar utifrån skolans styrdokument
* har erfarenhet av eller intresse för tidig läs-, skriv- och matematikutveckling
* har förmåga att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö
* arbetar relationellt och ser goda relationer som en grund för lärande
* har ett inkluderande och lösningsfokuserat förhållningssätt
* är tydlig i ditt ledarskap och har höga, positiva förväntningar på eleverna
* har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
* har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska
Meriterande är:
* erfarenhet av arbete i årskurs 4-6
* erfarenhet av specialpedagogiska anpassningar och arbete med extra anpassningar
* brinner extra för matematik och svenska
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss!
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
)
711 80 LINDESBERG
Lindesbergs kommun, Grundskola Kontakt
Rektor F-6
Gretha Åström gretha.astrom@lindesberg.se 0581-833 26
9853741